Víctor Sandoval prefiere pasar hambre que trabajar en ‘Ni que fuéramos Shhh’ de nuevo

Víctor Sandoval está encantado por poder demostrar sus dotes como repostero en ‘Bake off: famosos al horno’. Sin embargo, su pasado siempre le pisa los talones y es difícil que se aleje de la polémica demasiado, pues siempre sale en sus conversaciones. Así ha vuelto a suceder cuando ha concedido una entrevista para la revista ‘Lecturas’, en la que ha hablado sobre su controvertido paso por ‘Ni que fuéramos Shhh’. Más bien, por su inesperada salida, que parece que ha sido poco amistosa y dejando muchos enemigos en el plató de TEN. Después de un tiempo prestando sus servicios al programa presentado por María Patiño, el colaborador parece haber terminado escaldado y no tiene intención alguna de regresar a sus filas. Al menos no por el momento y siempre y cuando tenga un trabajo alternativo que le permita mantener la puerta cerrada a cal y canto. Incluso prefiere pasar hambre antes que prestarse de nuevo al espectáculo que ha ofrecido algunas tardes y que le ha llevado incluso a confiar en la justicia para defender sus intereses frente a lo que considera una campaña de desprestigio contra él.

“Por ahora no voy a ir. Los tres días que he ido han sido horribles, pero cuando me vuelvan a llamar para ir fijo ya veré. Pero, evidentemente, después del listón tan alto con ‘Bake off: famosos al horno’, solo quiero ir a donde se me quiera y que me lo pase bien. No donde sufra”, mantiene Víctor Sandoval en conversación con la citada revista. Así, no duda en cargar con los nuevos compañeros con los que ha entrado en conflicto, prefiriendo no pronunciar el nombre de la que ha sido su peor enemiga en ‘Ni que fuéramos Shhh’: Marta Riesco. Con ella protagonizó un fuerte enfrentamiento en el que ambos terminaron traspasando fronteras y diciendo cosas que les ha pasado factura en redes sociales, siendo criticados. Tanto, que él incluso ha amenazado con emprender acciones legales al considerar que sus derechos han sido vulnerados.

“Hay personajes que me hacen sentir incómodo y yo no quiero estar así. Antes criticaban a Rafa Mora, pero ahora es Dios con la gente que hay. ¡Juanma Fernández! ¿Perdona? No quiero criticar, aunque pudiese, pero no se me hace fácil con determinados personajes”, dispara el colaborador, que no se siente cómodo con los periodistas que acuden al espacio a completar sus sillas. Esos a los que él prefiere llamar “personajes”, de manera despectiva, avivando una guerra que difícilmente encuentre una tregua si se sigue echando leña al fuego. No le importa pasarlo de nuevo mal, ver su economía puesta en peligro y tener incluso que volver a confiar en la solidaridad de sus amigos para no caer en calamidades una vez más: “Prefiero pasar hambre, porque ya estoy acostumbrado. Me quedo en mi casa y que la gente no vea ese lado que no solo tengo yo, que la tiene todo el mundo. Y hablo de cualquier programa. Eso te cuesta tener deudas, porque el teléfono no suena continuamente”.

Víctor Sandoval se ha granjeado muchos enemigos a lo largo de su trayectoria en televisión, pero en ‘Ni que fuéramos Shhh’ atesora unos cuantos. Tan solo deja fuera de la quema a María Patiño, presentadora del programa, así como su íntima amiga Belén Esteban, con la que también ha discutido acaloradamente estos últimos días. Su opinión sobre la forma de actuar de Anabel Pantoja durante el ingreso de su hija Alma no fue bien recibida por su fiel defensora, que no duda en frenarle cuando considera que ha traspasado un límite delicado: “Cállate Víctor”, es su frase más pronunciada. Aun así, siguen siendo uña y carne: “Con ella hablo todos los días y la conozco de antes. He compartido realities y de todo. Me pones en un compromiso, porque las dos son familia, pero me decido por ella”, confiesa al planteársele la difícil pregunta de a quién prefiere de las dos.