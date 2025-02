"Me dijeron, 'mire su hijo se está muriendo'": Adela González y el desgarrador testimonio de una madre de Granada

Un escándalo en Granada ha dejado a una familia totalmente enfurecida. Hablamos del caso de María Eugenia, una madre indignada por la negligencia médica que casi le cuesta la vida a su hijo Javier, de 10 años, quien entró en coma debido al desplazamiento de un catéter. La denuncia que se ha emitido se basa en que el catéter problemátiu no era el que le habían implantado los equipos médicos en la última de sus once operaciones, sino uno más antiguo que actualmente no necesitaba y que se habían olvidado de quitar.

Esta mañana, durante la emisión de 'Mañaneros', María Eugenia conectó con el formato presentado por Adela González para pedir explicaciones y denunciar la pesadilla vivida en su familia.

El desplazamiento del catéter

María Eugenia iniciaba su relato explicando como su hijo entró en estado comatoso una tarde: "Me lo llevé a urgencias para que lo examinaran mejor y cuando entró me dijeron, 'mire su hijo se está muriendo'". Javier se examinó a un TAC en el que no detectaron el catéter en cuestión, un cable de más de un metro y medio que el equipo médico encargado de operarle se había olvidado en su aparato digestivo.

David Céspedes, médico y colaborador del programa, analizaba el funcionamiento del dispositivo, ya que los catéteres de este tipo no suelen ser fijos. "Los que se utilizan en derivaciones ventrículo-peritoneales, que van de la cabeza hasta el abdomen, pueden migrar. Nuestro cuerpo los intenta envolver en tejido y al formarse úlceras por esta respuesta migran", comentaba el doctor. "Pueden emigrar a la zona del peritoneo, de la vejiga, o del intestino grueso, que fue lo que finalmente ocurrió", completaba Céspedes.

Tras la explicación del especialista, María Eugenia criticaba de manera contundente a los equipos sanitarios por no haber sabido detectar el problema que tenía su hijo. "Lo que yo no entiendo es que con esa asintomatología que tenía durante un año y medio, cómo no buscaron la causa", reprochaba la madre de Javier, que había detectado el catéter saliendo del ano de su hijo mientras le cambiaba de pañal.

Lo que se pide a cambio

Adela González procedía entonces a conversar con Joaquín Perales, abogado de la familia de Javier, para saber de primera mano qué es lo que pedían los familiares por esta negligencia: "El catéter se le olvidó a Sanidad Pública [...] Lo que nos encontramos es una oposición del Servicio Andaluz de Salud donde lo que indican es que el catéter existía pero no había provocado ningún daño al menor".

Como precisa Perales, lo que denuncia la familia, a pesar de que el ámbito médico-legal determine si la asintomatología que presentaba Javier era de base o a consecuencia del catéter, es el hecho indubitado de que ese cable fue olvidado. "Eso genera un riesgo para la vida y un daño moral que debe ser evidentemente indemnizado".