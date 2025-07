Domingo, el vecino agredido en Torrepacheco, en 'Y ahora Sonsoles': "Para mí esto está olvidado"

Una agresión a un vecino de 68 años en Torrepacheco el pasado miércoles 9 de julio desató el odio y la violencia en el municipio murciano de alrededor de 40.000 habitantes. Este jueves, Sonsoles Ónega ha conectado en directo con Domingo, la victima de la brutal paliza, quien espera que se recupere la tranquilidad, pues desde entonces no han parado de sucederse altercados.

Visiblemente recuperado y con un grande aplauso del plató, el hombre ha despejado las dudas sobre su estado: "Creo que lo único que se me ve un poco rojo es el ojo, lo demás bien".

La presentadora del magacín vespertino de Antena 3 le ha preguntado si ha conseguido volver a la normalidad y Domingo ha admitido que no está saliendo porque no se ve en condiciones "para que todo el mundo me vaya mirando".

El vecino de Torrepacheco ha asegurado que ante lo que ha pasado hay que tener "precacución, miedo no", alegando que si volviera a suceder "los golpes los aguanto bien.

Preguntado por los motivos que alentaron a sus agresores, explica que los desconoce y que no encuentra explicación: "No puedo darla, si yo le hubiera dicho a alguien algo o le hubiera mirado con recelo… Me tocó a mí".

Domingo ha querido quitar hierro al asunto, asegurando que no padeció mucho daño y que no hubiera tenido tanta repercusión de no haber sido por la sangre, que era "muy escandalosa".

Además, ha aclarado que si por él fuese recuperaría la paz ya que le gustaría que los altercados cesaran y manda un mensaje a sus vecinos: "Ojalá tengan suerte y no les toque a ellos. Para mí esto está olvidado".