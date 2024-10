La dura vida de los moderadores de Internet: decapitaciones, torturas y suicidios

"Salvados" y Gonzo cerraron anoche uno de los especiales más terroríficos de la historia del programa, en la que mostraron la terrible cara B de las redes sociales y de todos los peligros que acechan en ellas. Tras el derrumbe de un ex jefe de protección de Facebook, que aseguró que la empresa de Mark Zuckerberg era una "trituradora de humanidad", ayer le tocó el turno a los moderadores de la empresa estadounidense, que relató sin ningún tipo de pudor las barbaridades que tienen que llegar a ver los trabajadores de esa sección para que los videos sobre decapitaciones, asesinatos o suicidios no lleguen al público masivo.

Barbaries por doquier

El programa se trasladó a unas oficinas llenas de ordenadores, en las cuales miles de trabajadores vigilan los videos que circulan por Internet. Un contenido tan perverso y desagradable que son previsualizados por estos trabajadores para que cuando el gran público enciendan sus dispositivos, las atrocidades queden lejos de ellos, una especie de cortafuegos, que ha provocado muchos problemas psicológicos a dichos trabajadores. "En una jornada laboral ven 800 vídeos reportados. Torturas reales, decapitaciones y suicidios de adolescentes, entre otras atrocidades", relataban con la cara sin descubrir por culpa de una cláusula de protección de datos de su identidad dentro de sus contratos. Muchos de ellos sufren ahora "agorafobia, alucinaciones y síndromes postraumáticos", consecuencias laborales de las cuales la empresa ha decidido pasar por completo, siendo derivados a la sanidad pública.

Gonzo entrevistó también en el programa a Francesc Feliu, abogado de más de una treintena de moderadores, la mayoría de Facebook, TikTok, Instagram, que explicó con gran cantidad de detalles su primera visita con uno de los clientes que defendía, con una historia estremecedora. "Lo que vi era un chaval de veintipocos años que lo que tenía era un problema de salud mental provocado por una enorme empresa multinacional, la número uno a nivel tecnológico. El chico me explicó que era moderador de contenido, que trabajaba para Facebook, y me dijo lo que veía. A mí me dejo KO. Soy padre y la imagen que me explicó fue de un hombre que cogía a su..." Feliu cortó en seco su declaración, que contó con la compresiva ayuda de Gonzo, que le dejó al letrado todo el tiempo del mundo para poder seguir con la barbarie que escuchó en su despacho tras el testimonio de su cliente.

"Una clienta mexicana me dijo que cuando explicara esto en los medios de comunicación, lo hiciera con pelos y señales para que la gente comprenda lo que vemos. Si lo endulzaba y solo decía que vemos "contenido violento", es una cosa banal”, alegó previamente Francis Feliu antes de continuar con el macabro relato. "El chico me explicó el caso de un padre que cogía a su hijo de dos años que abría en canal, le sacaba el corazón, había muchos chillidos, mucha sangre, y el vídeo duraba casi tres minutos. Tuvo que verlo prácticamente entero por las políticas de Facebook porque no podían ignorarlo", espetó finalmente el abogado, que comentó que el trabajador no ha tenido reparo en enfrentarse a un gigante de la tecnología como es Meta de Zuckerberg y que no volvería a trabajar allí, pagasen lo que pagasen. Una tortura visual en forma de trabajo, que muestra el lado más perverso de las redes sociales.