El jefe de protección de Facebook se derrumba: "Son una trituradora de humanidad"

"Salvados" ha puesto el foco en los peligros reales de las redes sociales en un especial dividido en dos partes que evidencia la parte oscura de este fenómeno social, dejando en muy mal lugar a empresas del sector, como es el caso de Meta, la dueña de Facebook, Instagram o WhatsApp, entre otras, siendo calificadas por un antiguo trabajador del conglomerado de Mark Zuckerberg como "trituradoras de humanidad". Con este especial, el programa de laSexta consiguió su mejor cuota en los últimos dos años, logrando un share del 8,3%, convirtiéndose en el cuarto programa más visto de la televisión en el día de ayer con 1.026.000 de espectadores. Esta noche, segunda parte.

La punta del iceberg

Gonzo contó en la primera parte de este nuevo programa con la presencia de Arturo Béjar, antiguo trabajador de Facebook, concretamente el ex jefe de protección y cuidado de la compañía estadounidense entre los años 2009 y 2015, poniendo contras las cuerdas a su antiguo trabajo. Béjar admitió que Meta es consciente de todos los daños que provocan sus usuarios en redes sociales, pero que la empresa decidió ignorarlos. Un escándalo que provocó que el propio Zuckerberg declarara ante el Senado de los Estados Unidos tras una investigación de las actividades laborales de su empresa.

La transformación de un monstruo social

Arturo Béjar comenzó explicando a Gonzo que cuando fue contratado por Mark Zuckerberg, Meta (antes Facebook) era una empresa joven con ideales y buenas intenciones. Lo que más le impresionó durante la entrevista fue la preocupación por anticipar y prevenir el daño que las plataformas pudieran causar a los usuarios. Sin embargo, según Béjar, la filosofía de la compañía ha cambiado radicalmente. "Los ejecutivos de Meta son conscientes de los daños que sus productos causan a los menores y han escogido no hacer nada al respecto. A Mark no le importa. Meta se ha convertido en una trituradora de la humanidad", lamentó. Ante este panorama, Béjar confesó que no permitiría a su hija abrir una cuenta en las plataformas de la compañía antes de los 16 años, debido a cómo los algoritmos están programados para que "lo peor del contenido de menores llegue a la gente interesada en ello", en referencia a los pedófilos.

Durante la entrevista, Gonzo mostró una conversación con un moderador de Instagram, donde una foto de una menor recibía comentarios obscenos de adultos que seguían cuentas similares. En ese momento, Béjar se mostró visiblemente afectado, y el presentador decidió interrumpir el vídeo para no incomodarlo más. Sin embargo, Béjar comentó: "Eso demuestra todo lo que está mal. Un menor recibe comentarios horribles y es conectado a un universo de personas interesadas en ese tipo de contenido, y los moderadores no pueden hacer nada". Con tristeza, añadió: "Lloro cuando veo estas cosas, después de tantos años intentando prevenirlas, porque el sufrimiento es prevenible, y lo único que puedo hacer ahora es hablar y denunciarlo". Béjar concluyó afirmando que Meta solo cambiará si los gobiernos exigen los datos sobre el acoso, abusos y violencia que se dan en la plataforma. "El acoso sexual a adolescentes que está pasando en Facebook es el mayor de la historia de la humanidad", espetó finalmente el extrabajador de Facebook.