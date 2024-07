El "enfado" de Alejo Stivel con el equipo de guionistas de "Pasapalabra": "Quiero tener unas palabras"

El segmento de La Pista Musical en "Pasapalabra"siempre promete momentos memorables, y este miércoles no fue la excepción. En un duelo entre Alejo Stivel y Fiona Ferrer, las chispas no tardaron en saltar, aunque no precisamente entre ellos.

Una pista nada reveladora

Roberto Leal les advirtió que debían adivinar la sintonía de una telenovela: "Por cinco segundos... ¡Música!", exclamó. Sin embargo, tras sonar las primeras notas, ninguno de los dos pudo identificar la serie. Ante la confusión, Leal ofreció una segunda pista: "Paola enamora a Martín Dávila en una pista de patinaje". Pese a este dato adicional, los invitados seguían sin dar con la respuesta correcta. Leal intentó facilitarles más las cosas describiendo el título de la telenovela de otra manera: "El título original tiene cinco palabras y yo os digo: calambres musculares de tono rosáceo". A pesar de los esfuerzos, ni más segundos de sintonía ni esta ingeniosa descripción ayudaron a Stivel y Ferrer a acertar. Frustrado, Alejo Stivel comentó: "Me gustaría hablar con el guionista. La ha buscado complicada". La última pista ofreció unos segundos más de la canción, pero aún así, no lograron sumar tiempo para sus compañeros, Vicky y Manu.

La respuesta correcta era "Agujetas de color de rosa". Al escuchar la canción, Ferrer expresó: "¿En qué momento al de Tequila y a la de la moda les pones Agujetas de color de rosa?". Para concluir, Stivel dijo con humor: "Voy a tener unas palabritas con el guionista cuando acabemos...". Leal, riendo, añadió: "Le hemos puesto en la puerta para que hables con él".