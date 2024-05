Óscar Díaz: "Solo deseo que el dinero que me quite Hacienda se emplee bien"

Óscar Díaz(Madrid 1971) entró el pasado miércoles a los anales de la historia de 'Pasapalabra', tras conseguir el quinto bote más grande del concurso que emite Antena 3. Un competidor nato, el certamen presentado por Roberto Leal es una conquista más en su larga trayectoria televisiva, tras vencer tanto en 'Boom' como en 'Saber y Ganar'. Un ilustrado del siglo XXI, sereno y jovial, el madrileño de 52 años es feliz por ver la emoción que ha generado en su círculo más cercano haber ganado el bote de 'Pasapalabra', un dinero que tranquiliza su futuro inmediato, con el que podrá dedicarle más tiempo a otra de sus pasiones, la lectura.

P: ¿Cómo se siente después de haber ganado 1.816.000€?

R: La cifra apabulla porque es muy aparatosa, la verdad es que ahora mismo es una mezcla de sensaciones extraña. Es una sensación un poco repartida. Por un lado, está la sensación de la grabación, que es cuando sucede y tienes ese primer impacto de que ha ocurrido de verdad, pero claro debes ser muy escrupuloso en ese momento porque lo sabe muy poca gente y ahora mismo si me preguntas por la sensación actual estoy un poco aturdido la verdad, sobre todo por el efecto que ha causado compartir la emisión del programa con la gente que quieres. Al margen de cualquier otra consideración, para mí esto es más importante que la cifra que he conseguido.

P: ¿Estaba seguro de su última respuesta?

R: En absoluto. Sabes que los concursantes de 'Pasapalabra' nos preparamos de forma muy extraña, nos hacemos listas de temas de los más peregrino, muy variado y entonces se me pasaron por la cabeza varios arquitectos por la F. Claro, al mencionar Bremen, cabía la posibilidad de que el arquitecto fuera alemán y el único que me encajaba con la F y alemán era Fahrenkamp, lo tenía ahí como opción pero en absoluto estaba seguro de que la respuesta fuera correcta porque la obra que mencionan en la pregunta, yo no lo conocía, yo lo conocía por otra obra más conocida que tenía apuntada en mi base de datos que se localiza en Berlín. Por lo cual, pensé que si saco las otras letras y me queda está, pues me lanzó con Fahrenkamp.

P: ¿Qué le parece el dinero que se lleva Hacienda de su premio?

R: A mí no me duele. Las reglas del juego son las mismas para todos. Yo lo que espero con este dinero, como todo aquel que se detrae de la nómina de cualquier trabajador de España desempeñando su labor, es que se emplee bien.

"Lo he disfrutado muchísimo"

P: Una vez comentó que en 2006 cuando quedó eliminado de 'Saber y Ganar', se sintió como un niño pequeño al que le quitan un juguete, ¿Qué ha cambiado entre ese Óscar y el que se alzó el pasado miércoles con el bote de 'Pasapalabra'?

R: En ese aspecto que comentas ninguna, me siento exactamente igual. Pese haber ganado una cantidad notable y haber disfrutado durante toda la instancia en el programa, sigo con la misma sensación de que me han quitado un juguete, porque ahora lo que más echo de menos es ir a grabar, ver a la gente que participa en el programa, porque lo he disfrutado muchísimo. De hecho, al día siguiente de la grabación, que fue un lunes, yo estaba despistadísimo en casa, con una gran sonrisa después de haberme llevado el premio, pero también con tristeza por no poder a grabar y todo lo que supone participar en 'Pasapalabra', tanto lo que se ve en antena, como lo que no se ve, que es igual de importante o más.

P: Es sabido que su máximo ídolo es y será siempre su abuelo, ¿Cuál fue el mejor el mejor consejo que le dio?

R: Mi abuelo me enseño muchas cosas, que a la gente le parecerán normales pero que son valiosísimas, siendo para mí la más importante que a cada cosa que me dedicará, fuera la labor más humilde o más compleja, me entregará a fondo y le dedicará todo mi cariño. Eso es lo que hizo el durante toda su vida y saco adelante a toda su familia, sus tres hijos y luego a sus nietos con mucho esfuerzo y mucho sacrificio.

P: Para terminar, con este mayúsculo premio en su bolsillo, ¿Se atreve a coger los hierros y conseguir un hoyo en uno?

R: ¡Uy!, nada soy malísimo. Soy una calamidad. Me divierte muchísimo jugar al golf, pero he de admitir que soy muy malo, prefiero quedarme en el ámbito amateur y en cuanto al trabajo yo este año voy a cumplir con todos los compromisos que tengo, por supuesto, al margen de las ganancias.