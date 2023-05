Ensuciando el guante blanco

El robo de Lufthansa en el aeropuerto JFK de Nueva York, el de las obras de arte en el Museo Gardner de Boston o el de diamantes en Amberes, son algunos de los más famosos de la historia, y todos ellos tienen detalles que los hacen únicos y en ocasiones increíbles. Y nadie mejor que Pierce Brosnan para hablar de «Robos históricos», la serie documental que el actor presenta en Canal Historia desde hoy a las 22:00 horas y que consta de ocho apasionantes episodios. En ellos, el protagonista de «Ladrones de élite» y «El secreto de Thomas Crown», adopta el rol de testigo de excepción de las recreaciones cinematográficas y efectos visuales de última generación para mostrar a los espectadores desde la planificación, ejecución y las consecuencias de algunos de los atracos más increíbles y elaborados (a veces fallidos).

Canal Historia, producido por AMC Networks International Southern Europe, estrena en exclusiva esta docuserie que nos mete de lleno en el caso gracias a los testimonios de algunos protagonistas, ya sea en el equipo de los ladrones o en el de las autoridades o especialistas que acabaron por descubrir el pastel (o no). En la primera entrega que llega hoy, los espectadores podrán averiguar la increíble historia detrás de un robo, que ideado como de guante blanco, acabó manchando todo de sangre. Un incauto trabajador de las instalaciones aeroportuarias del JFK de Nueva York, Peter Gruenwald, tiene la brillante idea de asaltar, no ya los furgones que transportan dinero en efectivo y joyas, si no asaltar la sala VAL, donde la compañía aérea Lufthansa deposita sus contenidos de mayor valor. Pero uno de sus cómplices le entrega el plan a una de las cinco familias mafiosas de Nueva York y todo se complica. El robo, inmortalizado en la película «Uno de los nuestros», consistía en «entrar, salir y hacerse ricos, pero como narra Brosnan (que se mezcla con los actores de las recreaciones), «nada sale según el plan». Así asistimos boquiabiertos a la preparación del robo por parte de Jimmy «The Gent» Burque, la madrugada del 11 de diciembre de 1978, con el almacén 261 a rebosar de piedras preciosas y efectivo. Lo que iba a ser un atraco con un botín de dos millones de dólares acabó siendo de seis (20 millones en la actualidad) y que dejó un reguero de más de 20 muertes, personas que fueron silenciadas cuando las autoridades se iban acercando al cabecilla.

Con toda la frialdad del mundo uno de los dos ladrones implicados que quedan vivos, narran la violencia y dificultad de uno de los robos más importantes de la historia de Estados Unidos, del que solo se han recuperado 60.000 dólares y cuya mente pensante fue condenado por hacer trampas en competiciones universitarias. Y 45 años después la última detención se hizo en 2014, pero el resto del botín sigue sin aparecer. El resto de contenidos incluyen «El robo en el Museo de Historia Natural», «El atraco al banco de Baker Street», «El atraco al United California Bank», «El robo en el hotel The Pierre», «El atraco a Dunbar», «El robo de diamantes en Amberes» y «El robo en el Museo Gardner».