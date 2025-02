Espejo Público, muy crítico con María Adánez

Hace unos días, María Adánez volvía a ser protagonista. El motivo de su nueva presencia en los medios de comunicación se debía a unas declaraciones suyas sobre los rodajes de "Aquí no hay quien viva" en una entrevista que realizó en el programa 'Aquí' Catalunya', de la Cadena SER. Hay que recordar que su interpretación del papel de 'La pija' en esta popular serie le catapultó a la fama a nivel nacional.

Ahora, unos días más tarde, ha vuelto a estar en el foco. En esta ocasión, el revuelo se generó a raíz de una respuesta sobre los programas de corazón que realizó durante su entrevista en The Objective, La actriz fue muy crítica con este tipo de contenidos y se quejó de espacios como 'Más Espejo'. Además, podemos extraer una frase que muestra cuál es su posicionamiento al respecto: "La audiencia de la televisión se nota en el público. Antes te tenían respeto, ahora solo quieren la foto".

La respuesta de 'Espejo Público'

Posteriormente, en otro fragmento de la entrevista, María Adánez hace "responsables directos" a los programas de este tipo, "y a su decadencia", de que esto suceda. Unas palabras que han sentado muy mal a varias de las colaboradoras del programa 'Espejo Público' que se emite en Antena 3. De hecho, Laura Fa no ha dudado en replicar a la actriz.

"Ella no es una persona que pueda ser protagonista de un agobio. Hace muchos años fue personaje de la prensa del corazón por una relación sentimental que tuvo... pero la prensa del corazón no le dedica ni medio minuto", apunta. Además, la presentadora del programa, Susana Griso, también quiso exponer su punto de vista: "Aquí ella se equivoca. A mí me lo siguen diciendo y la gente es amabilísima. No creo que tenga nada que ver con los programas del corazón".

Protagonistas de "Aquí no hay quien viva" La Razón

Más adelante, 'Más Espejo' repasó algunas de las exclusivas que María Adánez ha hecho con revistas del corazón. Tras ver estas imágenes, Laura Fa volvió a criticar a la actriz española que interpretó a 'La pija' en "Aquí no hay quién viva". "Claro para cobrar de ¡Hola! sí... esta parte se la ha saltado de lo que le interesa de la prensa del corazón", señaló. Además, otra de las colaboradoras, Gema López, tiró de ironía: "Ella se refiere a programas de televisión, no a la prensa, esto suele ser muy habitual...".