La crónica de Amilibia: Yolanda Díaz debería consultar con Susana Griso

Opinión

Ahí están, arrojadas y aherrojadas cual amazonas (no amazónicas) en la pista central del circo. Yolanda Díaz, Mónica Oltra, Mónica García y Ada Colau cabalgan juntas en el bonito número de la plataforma capitaneado por la vice segunda. Titula Rocío Esteban en La Razón: “Yolanda Díaz acelera en su puesta de largo”. No me aclara si irá de Chanel o Gucci, si lucirá traje sastre, mangas abullonadas, talle “paper bag”, moño informal o melena suelta al viento. Estos detalles dicen mucho en una puesta de largo que se precie, son signos que ahora se estudian con tanto detenimiento como las palabras o la gestualidad. Dicen que pretende seducir al espacio del cambio, que busca una alianza transversal en la que no se conforma con reunir sólo a los suyos “porque la izquierda es pequeña”, y que quiere ir más allá de los partidos, “porque hay más gente fuera de ellos que dentro”. Sospecho que Yolanda y su plataforma van a acabar en el centro, como todos, y seduciendo a Garamendi.

Para salir de la izquierda pequeña y buscar alianzas transversales, Yolanda debería hablar con Susanna Griso, que ahora sale y entra, dicen, con Joaquín Güell, ex de Cayetana Álvarez de Toledo. O sea, que si la aguerrida y seductora Susanna sabe tanto de empoderamiento y alianzas transversales como me imagino, creo que la vice segunda debería consultar con ella para que le explique cómo se va de un independentista radical catalán como su exmarido a un inversor financiero pasado por Harvard, heredero de una de las familias más ricas de Cataluña. De la izquierda pequeña a la Bolsa de Londres. Toma ya cambio y transversalidad. Sin plataformas y sin puestas de largo.