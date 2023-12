Estos son los siete finalistas que esta noche buscarán convertirse en 'El Conquistador'

Tras 14 emisiones, 'El Conquistador' llega esta noche al fin de su aventura en su primera edición en Televisión Española, tras 19 temporadas en ETB. El reality de supervivencia presentado por Julian Iantzi y Raquel Sánchez Silva comenzó el pasado 11 de septiembre con 33 concursantes divididos en tres equipos: Corocote, Yokahu y Atabey. Unas escuadras que desaparecieron con la unificación (una de ellas antes) y, con ella, sus capitanes: Patxi Salinas, Joana Pastrana y Cesc Escolà.

Casi tres meses después de su inicio, esta medianoche conoceremos quién es 'El Conquistador'; un título que será disputado por los siete supervivientes: Lucas Chase, Mati, Joana, Euxebi, Azo, Agus y Miguel. Por tanto, qué mejor momento para repasar sus perfiles:

Euxebi

Nadie daba un duro por él al principio del programa, sin embargo, Euxebi fue demostrando semana a semana sus habilidades para trepar por cualquier cuerda o estructura y su conocimiento sobre nudos, hasta convertirse en uno de los grandes favoritos. Como una ardilla, así se mueve en cada prueba. Sin duda, ha sido la gran sorpresa de 'El Conquistador'.

Euxebi RTVE

Azo

Pasó desapercibido las primeras semanas en el equipo Yocahu, pero últimamente se ha hecho notar, sobre todo, después de la división de su grupo. David Seco, Gorka y Daniel, tres de los más fuertes de la edición se fueron, en parte, gracias a la estrategia de Puma, Azo, Agus y Montoya, que se sintieron traicionados y decidieron devolvérsela poniendo a sus compañeros en peligro. Lo consiguieron y ahora solo quedan tres del equipo rojo, Azo entre ellos. El canario todavía no ha demostrado de lo que es capaz y piensa hacerlo en la gran final.

Azo RTVE

Joana

Es la única de las Atabeys que continúa en el concurso. Su equipo fue el primero en desaparecer, muy a su pesar. Joana siempre se acuerda de ellas y le dedica a sus excompañeras todos sus triunfos. Es muy fuerte y lo ha demostrado en cada desafío al que se ha enfrentado. Cuando creemos que se va a rendir, ella saca fuerzas de donde sea y nos deja sin palabras. Quiere ganar y tiene claro que para hacerlo hay que sufrir. Es una luchadora nata y va a dar mucha guerra a los chicos en la final.

Joana RTVE

Mati

Siempre con actitud positiva y ukelele en mano, aunque estos últimos días en la aventura hayan sido su peor etapa en el concurso. La falta de comida le está empezando a pasar factura a Mati, también las noches de pesadilla en Alcatraz, donde no ha podido pegar ojo. Pasó a la final por los pelos, ocupando la última plaza libre. Es guerrero, igual que Joana, no tira la toalla nunca.

Mati RTVE

Miguel

Junto a su hermano gemelo, era uno de los favoritos. Ahora solo está él y quiere ganar para dedicarle su triunfo a Daniel, que se quedó fuera de la aventura. Es ágil y llegó al programa con las tareas hechas, conoce las pruebas y ha entrenado para ser el mejor. Es uno de los concursantes que más desafíos ha tenido que hacer frente. Quizás ese desgaste pueda jugar en su contra, aunque ahora que tiene el estómago lleno, Miguel podría convertirse en el vencedor. No le quedan aliados dentro del concurso, Azo y Agus le traicionaron y, aunque al final del programa anterior firmaron la paz, eso es algo de lo que Miguel no se va a olvidar.

Miguel RTVE

Agus

Agus es el más estratega de todos, si tiene que traicionar a sus amigos, no dudará en hacerlo si así se sale con la suya. A pesar de todo, conserva en el concurso un aliado, Azo. Fue el primero en terminarse el saco de comida, pero se las arregló para no pasar hambre. No tiene filtro y por eso se ganó la enemistad de Gorka. Igual que Azo, pasó desapercibido las primeras semanas y todavía tiene que demostrar de lo que es capaz.