Julian Iantzi insinúa motivos políticos tras su salida forzosa de 'El Conquistador' en ETB

El pasado 3 de julio, Julian Iantzi sorprendió a los televidentes de 'El Conquistador' al despedirse del formato estrella de ETB después de liderar 19 ediciones. Su despedida coincidió con el salto del programa de aventuras a TVE, donde se promociona su primera edición nacional, y se ha revelado que fue una decisión unilateral de la cadena autonómica.

En la gala final de la última temporada, 'El Conquistador' coronó al valiente ganador de su 19ª edición en ETB, mientras que Julian Iantzi emocionado, se despidió de su audiencia expresando: "Con mucho pesar, esta es mi última final y mi última edición como presentador de 'El Conquistador'. La vida se compone de ciclos y mi ciclo ha durado 19 años". Tras un período de silencio, Iantzi ha hablado sobre su salida en una entrevista para el periódico Berria.

"En la edición 20 habrá otro presentador. Yo me quedaré fuera", declaró el presentador, quien prefirió no entrar en detalles sobre las razones que ETB le presentó para apartarlo del programa que ha conducido durante 19 temporadas. "Ellos tienen sus motivos. Yo los escuché y eso es todo. Somos profesionales y a veces nos contratan y deciden si renovamos o no el contrato. Después de 19 años, ETB ha decidido que es el momento de hacer un cambio".

Cuando se le preguntó si su paso a TVE con El Conquistador podría ser la razón por la cual la cadena autonómica decidió reemplazarlo en la versión local, Julian Iantzi recordó que ha estado trabajando para cadenas de televisión españolas durante años y que hasta ahora no había habido problemas. "Conozco las razones de ETB, pero no deseo hacerlas públicas. Simplemente las acepto", comentó dejando abierta una insinuación de motivaciones políticas.

A pesar de no continuar como presentador del reality, Julian Iantzi aseguró que seguirá colaborando con ETB en "otros proyectos", aunque no especificó cuáles. "No tengo ni idea de lo que deparará el futuro", añadió.

Además, el presentador de los Sanfermines en TVE se muestra optimista acerca de la recepción que pueda tener 'El Conquistador' en su debut a nivel nacional. Destacó la calidad de los seleccionados, mencionándolos como participantes de clase mundial, y subrayó la dureza de las pruebas y el sufrimiento real que experimentaron. También reveló que Raquel Sánchez Silva, quien cuenta con una amplia experiencia en realities, quedó muy sorprendida.