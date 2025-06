Estrella Morente reprocha a Risto Mejide su opinión sobre los toros: "Se llama ignorancia, es falta de información"

En el año 2006, la forma de juzgar de Risto Mejide le hizo ganarse un hueco en la pequeña pantalla por su actuación dentro del jurado de 'Operación Triunfo', aunque ha sabido adaptarse con el paso de los años, ganando prestigio como presentador de televisión en distintos formatos dentro de la pequeña pantalla, ya sea más generalistas como su magacín de actualidad'Todo es Mentira' (con el que consiguió una Antena de Oro por su trayectoria en el año 2023) o espacios más íntimos y personales, como es el caso de 'Viajando con Chéster', programa que inició el pasado 5 de mayo su temporada número once. En esta quinta sesión, Estrella Morente fue una de las dos invitadas junto al futbolista del Real Betis Balompié, Marc Bartra. La cantante protagonizó uno de los momentos más tensos en las 11 temporadas de historia del espacio televisivo, debido a la animadversión del publicista catalán con respecto los toros y una respuesta por parte de Estrella Morente, que no ha pasado desapercibida entre el público y usuarios de redes sociales.

Para Estrella Morente, Risto Mejide es un ignorante

Ambos, desde primera hora, demostraron que sus opiniones están en las antípodas la una de la otra con respecto a la tauromaquia. Cuando Risto Mejide le preguntó por la política, Morente fue clara al admitir que es más partidaria de la cultura y que el mundo del toro no interfiere a que apoye o no a un partido político en concreto. "No respaldo a ningún político por ese motivo; la tauromaquia forma parte de mí. Siento una profunda admiración por el toro en su entorno natural. He experimentado momentos muy significativos relacionados con ello, aunque también soy consciente de que vivimos en una sociedad donde hay mucha falta de información sobre el tema. No pretendo cambiar la opinión de nadie, creo que cada quien debe actuar conforme a sus propios valores. A mí me conmueve una faena bien hecha; disfruto tanto del toro como del arte de torear, espetaba la cantante, despertando a Risto Mejide con esta declaración, admitiendo en ese momento que "no entiende a los taurinos, no entiendo qué parte de torturar a un animal os emociona", provocando la replica de Estrella Morente y que da pie el titular de esta noticia.

Risto no se cortó un pelo y dejó claro que no debería ser una práctica legal en nuestro país la tauromaquia: “¿Debería ser delito? Sí”. En ese momento, su interlocutora respondió sin rodeos: “Esa es tu opinión, pero discúlpame, eso se llama ignorancia, es falta de información. La ignorancia muchas veces nos atrofia, nos limita”. Risto, visiblemente molesto, replicó: “Me estás faltando al respeto”, y defendió su postura con datos: “Los taurinos con los que hablo se defienden con falacias, y es peor ser mentiroso que ignorante. Dicen que si no existieran los toros no existiría el toro. Eso es mentira. Si no lo sabes entonces la ignorante eres tú”. Ella, al notar la tensión, bajó el tono: “Yo no quiero desmontarte, he empezado con respeto y te ha molestado que te llame ignorante”. Y concluyó con firmeza: “Creo por encima de todo en la libertad de expresión. No me gustaría que tú me hubieras puesto en esta tesitura”, espetó finalmente la cantante, que rebajó el tono de la discusión.