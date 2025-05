Risto Mejide evidencia la hipocresía de Pedro Sánchez con Israel: "Pide la expulsión de ese país al que compramos armas"

Melodytenía muchas ganas de demostrar su gran habilidad encima de un escenario y esto quedó palpable el sábado a pesar de su nefasta clasificación durante la final de Eurovisión, que catapultó a Israel pero que finalmente no pudo contra Austria, que se alzó con su tercer micrófono de cristal con la canción 'Wasted Love' de JJ, recogiendo el testigo de Udo Jürgens con 'Merci, chérie' y Conchita Wurst con canción 'Rise Like a Phoenix'. Precisamente la participación del país situado en el Medio Oriente ha generado mucha polémica con respecto a nuestro país, ya que Israel respondió en el día de ayer a Pedro Sánchez tras el mensaje de RTVE antes de la emisión de la gran final del certamen celebrado en Basilea y hoy el líder del ejecutivo socialistaha reiterado el deseo de que Israel, al igual que Rusia, no sea participe en ediciones venideras de Eurovisión. Ante esta petición del ejecutivo socialista, Risto Mejide le ha recordado durante la emisión de 'Todo es Mentira' la relación armamentísticas de nuestro país con el territorio de Medio Oriente, reflejando la hipocresía del líder del ejecutivo socialista.

Armas sí, Eurovisión no

Risto Mejide abrió su intervención con su habitual tono crítico, lanzando un ataque directo a Eurovisión y, en especial, a la implicación de España en el certamen. “Estamos ahí por la pasta y deberíamos dejar de aportar por una fiesta en la que nunca nos dan nada”, afirmó tajante. Para el presentador, el “chanelazo” fue “el mayor ultraje”, asegurando que ese año España merecía la victoria. Su descontento con el festival fue más allá, confesando con sarcasmo: “Yo vi un rato la gala y estaba esperando un apagón”. Con estas palabras, Mejide volvió a cuestionar el sentido de seguir participando en una competición que, según su visión, no es justa con nuestro país y ha perdido todo su valor musical.

Durante el programa, también abordaron la reciente postura del presidente Pedro Sánchez respecto a Israel, recordando sus declaraciones sobre la exclusión de este país del festival. Risto no dejó pasar la oportunidad de evidenciar lo que consideró una contradicción flagrante: “Ha pedido la expulsión de ese país al que compramos armas. Diga usted que sí, señor presidente”. Con evidente ironía, añadió: “No me parece bien que participe en Eurovisión ese país al que le compramos armas. No sé si lo vamos pillando”. Finalmente, Mejide centró su atención en la representante española, criticando la falta de transparencia en torno a su experiencia: “Eurovisión es de todo, menos música. La entrevista interesante la tiene Melody, para saber por qué no ha viajado con la delegación española”, espetó finalmente el maestro de ceremonias de Mediaset.