Marc Bartra responde a Rakitic: ¿Se equivocó fichando por el Betis y no por el Sevilla?

El central Marc Bartra aseguró este miércoles que no se equivocó al fichar por el Betis, al que llegó en la temporada 2017-2018 procedente del Borussia Dortmund alemán, después de todo lo vivido en el equipo sevillano, con el que ya ganó una Copa del Rey y con el que ahora tiene la oportunidad de ganar la Liga Conferencia. El catalán, uno de los capitanes de la plantilla, compareció ante los periodistas tras el entrenamiento desarrollado en la ciudad deportiva verdiblanca en el 'media day' organizado por la UEFA con motivo de la final de este torneo europeo que disputarán el próximo miércoles en Breslavia (Polonia) ante el Chelsea inglés. En él, Marc Bartra recordó que en su etapa en el Barcelona hizo amistad con Iván Rakitic, que jugó en el Sevilla, y que éste le dijo cuando se formalizó su contratación por el Betis que llegaba a una gran ciudad pero "al equipo equivocado".

"Le dije que el tiempo igual me iba dando la razón de venir aquí y, sinceramente, estoy muy orgulloso de que a día de hoy siento que no me equivoqué", dijo el defensa.

Marc Bartra destacó que el equipo "está donde merece, aunque es difícil estar a la altura de la afición y la masa social que hay", y añadió que cree que "ese sentimiento" de los seguidores béticos lo han trasladado "en cada partido" al campo, "sobre todo este 2025".

"Creo que se ha demostrado toda esa ambición, esas ganas y que estamos creciendo y que queremos más", aseguró el central de 34 años, quien subrayó que los jugadores más veteranos de la plantilla y que ya han logrado muchos títulos, como es su caso con el Barcelona y con el Borussia Dortmund y el del mediapunta Isco Alarcón con el Real Madrid, son los primeros "engorilados" para afrontar el partido ante el Chelsea.