Emiliano García-Page y un 'Viajando con Chester' muy especial: "Verán que me he sentado en este lado..."

Hace unos días, os hemos contado en LA RAZÓN la llegada al prime time de Cuatro la nueva temporada del programa denominado 'Viajando con Chester'. El programa presentado, y ahora también producido por Risto Mejide, ha arrancado sus nuevos contenidos con la visita de su primer invitado: Emiliano García-Page, el presidente de Castilla-La Mancha, que se desplazó hasta la zona cero de Letur (Albacete), uno de los lugares más castigados por la DANA.

"Bienvenidos al programa que no pretende tanto encontrar como seguir buscando, bienvenidos a la decimoprimera temporada de 'Viajando con Chester'", así ha comenzado el presentador estas nuevas entregas. Una de las principales curiosidades sobre el estreno fue el lugar en el que estaban sentados los protagonistas. Habitualmente, Risto Mejide se coloca en el lado opuesto en el sofá.

Una petición del invitado

Al finalizar toda la conversación entre ambos, el presentador de Cuatro quiso explicar el motivo por el que se ha producido este sorprendente cambio. "Por primera vez en el 'Viajando con Chester' los espectadores verán que me he sentado a este lado y ha sido porque me lo has pedido tú", desveló.

A raíz de esta de esta declaración, Emiliano García-Page reveló: "No veo con el ojo derecho de nacimiento. Tengo una parte del ojo más pequeña, y no tiene arreglo. Al igual que en la política, siempre es bueno tener un GPS para saber orientarse y evitar los puntos ciegos".

Declaraciones más destacadas

Por otro lado, en cuanto a la entrevista podemos destacar algunas de las frases más relevantes del presidente de Castilla-La Mancha. "Si aceptas un sueldo vitalicio es para después hacer solo labores académicas", contestó de manera muy contundente al ser preguntado por las puertas giratorias. Además, gran parte de las cuestiones fueron referidas a la catástrofe de la DANA.

"Mi objetivo es que Letur quede incluso mejor de lo que estaba. Me entero de la riada por el vídeo en directo de un vecino. No recibimos ni alerta roja, nos movilizamos al ver lo que pasó. Pero lo que ha pasado es tan descomunal que no cabía en cabeza ninguna", relató de una forma muy sincera Emiliano García-Page.

Por último, sobre todo lo que se produjo durante aquellas fatídicas jornadas y su gestión política al respecto, concluyó: "Una de las prioridades es gestionar la ansiedad, después cuando estás en plena recuperación es importante gestionar la paciencia. Aunque vayamos con urgencia".