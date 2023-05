Eva Soriano celebra Eurovisión zanjando su «beef» con Loreen: «Te odio Loreen»

Cuando Broncano ha vuelto a poner la palabra «beef» de moda y se acerca la final de Eurovisión, Eva Soriano ha aprovechado para acordarse de la eurovisva Loreen, conquien le une una curiosa anécdota. Eva recordaba recientemente en La Resistencia que mientras presentaba una gala de Drag, tuvo que esperar durante 40 minutos a que actuase Loreen, ya que se había negado a actuar después de la gala. La presentadora aseguró que le había parecido un gesto de mala compañera.

Semanas después Loreen fue preguntada por un periodista español por este suceso y afirmó que lamentaba lo ocurrido con Eva, aunque también justificó que ella actuó cuando su equipo le dijo que era su momento, dando a entender que no fue su decisión.

Pero ni siquiera esta explicación parece haber calmado las ganas de venganza de Eva Soriano, quien ha decidido dedicar su última entrega de Showriano a su «archienemiga», con una actuación de lo más eurovisiva. La presentadora parece haber adquirido bastantes nociones de lo aprendido durante su etapa en «Tu Cara Me Suena». En cada programa realiza una actuación en la que parodia alguna canción mítica. Ya lo hizo con Berto Romero o durante la visita de Arturo Valls.

La letra de esta parodia dedica versos a Loreen como «Tu música es buena pero se hace eterna, quizá podrías mejorar la puesta en escena. Quizá me engorilé y lo admito, dije que con Amy Winhehouse compartías vicio. Te odio Loreen, i hate you Loreen, tu canción la has plagiado del Flying free. Te odio Loreen, I hate you Loreen, si me haces esperar yo te monto un beef»