Segunda semifinal de Eurovisión 2023: Hora, dónde verlo y qué países participan

Quedan tan solo horas para que comience la segunda semifinal del Festival de la Canción de Eurovisión que este año se celebra en Liverpool. El calendario ya está marcado y todo preparado, y tras la primera gala, en la que la votación popular decidió que pasaran a la gran final del sábado 10 de los 15 países participantes: Croacia, Moldavia, Suiza, Finlandia, Chequia, Israel, Portugal, Suecia Serbia y Noruega, Ahora en la segunda gala de este jueves abrirá Dinamarca y cerrará Australia, y en la que actuarán Armenia, Rumanía, Estonia, Bélgica, Chipre, Islandia, Grecia, Polonia, Eslovenia, Georgia, San Marino, Austria, Albania y Lituania. En esta ocasión podrán votar los países participantes y España y Reino Unido junto a Ucrania.

Así que esta noche todo el mundo pegado a la televisión para seguir la segunda gala del Festival y atentos a algunos de los favoritos. A partir de las 21:00 horas, Televisión Española emitirá esta primera semifinal en La 1 de RTVE. Además, podrás ver el festival online con un minuto a minuto, y seguir las noticias desde el movil a través de la web de RTVE.es y la aplicación RTVE Play, disponible para televisores inteligentes y para Android en Google Play y para IPhone en la App Store. Pero sin duda la mejor manera de seguirlo será a través del minuto a minuto que realizará LA RAZÓN.

Como España puede votar en esta segunda semifinal, la labor de nuestra Blanca Paloma será activa sobre el escenario. Como representante de nuestro país subirá al escenario para charlar con los presentadores y podremos ver parte de su actuación en las pantallas del Liverpool Arena.

El Certamen también anunció que en la Segunda Semifinal, el tema “La música une a las generaciones” explora la conexión entre las generaciones de ucranianos y la música que aman. Mariya Yaremchuk, quien representó a Ucrania en el Festival de la Canción de Eurovisión en 2014, lidera un montaje contemporáneo de algunas de las piezas musicales más conocidas del país. A medida que viajamos en el tiempo, la pieza termina con una impresionante actuación colaborativa del rapero OTOY, la representante ucraniana de Eurovisión Junior de 14 años, Zlata Dziunka, y Mariya. "Juntos, muestran que para generaciones de ucranianos, la música es la luz que vence a la oscuridad."

«También en el intervalo, una actuación llamada "Be Who You Wanna Be" celebra cómo Eurovisión es un lugar para todos, sin importar quién seas. Tres extraordinarios artistas drag conducen a una asombrosa rutina de actuaciones pop de alto nivel junto con una compañía de bailarines eclécticos. Representan el amplio espectro de fanáticos, independientemente de su edad, nacionalidad o antecedentes, que se deleitan en ser parte del Festival de la Canción de Eurovisión todos los años. Con una mezcla de canciones fabulosas y una puesta en escena increíble, será una actuación que los espectadores recordarán».