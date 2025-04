Una exconcursante de 'Gran Hermano', muy crítica con Mercedes Milá

Uno de los programas con mayor audiencia e interés en la televisión en España durante muchos años ha sido 'Gran Hermano'. Algunas de sus ediciones, y de sus protagonistas, han conseguido una fama desmedida tras su paso por la mítica casa de Guadalix de la Sierra. De la misma manera, el papel de Mercedes Milá ha sido clave para el éxito de este formato.

Durante todo este tiempo, y como es normal cuando hay relaciones humanas de por medio, la presentadora ha tenido sus más y sus menos con algunos de los participantes. Por ejemplo, una de las polémicas más sonadas fue la que sucedió en la edición de 2013 con Sonia Wells. Entonces, el reality de Telecinco vivió unos momentos muy tensos.

Se reabre la polémica

Ahora, y eso que han pasado más de 10 años, una de las protagonistas de este enfrentamiento ha concedido una entrevista en el pódcast 'Helado Oscuro'. Durante este espacio, ha repasado su paso por el programa, en el que estuvo cuatro meses y medio, y su tensa relación con Mercedes Milá. "Es muchísimo peor fuera de cámaras que delante de ellas", comentó de manera contundente.

Además, la exparticipante del reality explica su abandono del plató de 'Gran Hermano': "Fue por una falta de respeto de la presentadora. Me dijo 'Sonia, aunque tengas esa cara de vinagre, hoy estás muy guapa'. No se me olvidará nunca". "No fue su único desprecio. Vivimos otra situación disparatada durante una pausa publicitaria del debate. Tras maquillarme a mí, Mercedes le dijo a ella 'después de tocar a Sonia, tú no me tocas a mí'", complementa.

Otros gestos feos

"Eso ella no lo toleraba. En los descansos me decía que no le respondiera, y yo le decía que le iba a responder todo el rato. Mercedes Milá pidió que no me pusieran pilas en el micrófono. No soportaba que yo le respondiera", añade Sonia Wells. Además, también habló sobre otros encuentros desagradables entre ambas: "Por ahí vienen la gorda y el tartamudo, dijo Mercedes cuando llegaban dos de mis compañeros. Ocurrió fuera de cámara, pero se lo dijo a la cara".

Por último, la exconcursante de 'Gran Hermano' concluye su crítica: "No tiene vergüenza. Ella sola se pone en su sitio, la tenías que ver como perdía los papeles. Estaría totalmente prohibido en la actualidad. Cuando esto ocurrió ya era una señora y tendría que tener tablas".