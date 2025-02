Las redes aplauden las críticas de Mercedes Milá a la realización del viaje al espacio de Jesús Calleja

Jesús Calleja cumplió ayer su mayor sueño, visitar el espacio. Lo hizo gracias a la unión de Mediaset y la empresa Blue Origin, perteneciente al conglomerado empresarial de Jeff Bezos (dueño de Amazon) aunque la realización tanto de la empresa como de la propia Telecinco ha sufrido varios reveses en redes sociales y son muy apoyadas las críticas sin paliativos que Mercedes Milá dio en una conexión en directo una vez que el viaje había finalizado.

Crítica tanto a la realización como al propio Carlos Franganillo

"Yo tengo que ponerles algún que otro pero a los americanos. Nos han destrozado el espectáculo, porque no se ha escuchado el sonido cuando el cohete salía hacia arriba y el humo sale por los lados. O nos tenían engañados o al nuestro no le han salido las cosas como a los demás", ha subrayado. "No se ha visto cuando los dos elementos se sueltan". "¿Cómo se puede tener esa falta de humanidad, por Dios?", ha criticado. "Los nervios que le han hecho pasar a la familia y a los amigos", comentaba la mítica maestra de ceremonias de "Gran Hermano" que también tuvo reproches para Carlos Franganillo, uno de los presentadores en el día de ayer del programa especial, que sufrió el rapapolvo de Mercedes Milá.

"Y luego, la imagen que va hacia arriba, es que no se ve cuando los dos elementos se sueltan. Yo no sé si es que nuestro astronauta Alegría es un poco soso, no sé si es eso, pero yo he echado en falta emoción en el plató. Menos mal que estaba María porque tú también Franganillo... con este espectáculo es imposible que le pongas emoción", comentaba Mercedes Milá, unas palabras que fueron aplaudidas en redes sociales.

Un especial que ha dejado más luces que sombras pero que no puede opacar la alegría de Jesús Calleja, que ha conseguido cumplir la aventura más grande de su vida, poder viajar al espacio.