Familiares de Manolo "el del bombo", en 'Y ahora Sonsoles': "Lo peor es no habernos podido despedir de él"

Durante la jornada de ayer, una triste noticia conmocionó a España. Especialmente, al mundo del fútbol. A sus 76 años de edad, y tras varios días ingresado en un Hospital por problemas respiratorios y arrastrando un cáncer, fallecía Manolo "el del bombo". Un símbolo de la afición de nuestro país ya que siempre acudía a animar al equipo de la Selección Española haya dónde jugase.

Una noticia que provocó el luto en el fútbol español y que hoy, en el programa de Antena 3, 'Y ahora Sonsoles', han querido darle un espacio de protagonismo a este fatídico suceso. De hecho, la presentadora, Sonsoles Ónega, comenzó una conexión en directo con un reportero desplazado al tanatorio de Valencia de la siguiente manera: "No sé si le consuela (en referencia a su primo) esta oleada de cariño".

Declaraciones de los familiares

En ese momento, Belén, sobrina de Manolo "el del bombo", hacía sus primeras declaraciones al respecto: "La verdad es que estamos muy agradecidos por todos los mensajes que nos llegan desde multitud de sitios. Al final, no es sólo España, sino el mundo entero. Nos quedamos con las palabras sobre la buena persona que era mi tío".

Además, añade visiblemente emocionada: "Es que todavía no me lo creo. Fue ayer todo muy rápido y me parece imposible. No poderme despedir de él, es sin duda lo peor que me podía pasar. Es un dolor que llevo dentro... un vacío. Se me ha quedado ese hueco ahí. He pasado muchos días junto a él aquí en Valencia".

Por su parte, Vicente, primo de Manolo "el del bombo", señala también compungido: "Mi primo me tenía a mí como su espejo. Porque cuando yo me ponía su boina y su camisa, de la 12, todo el mundo me decía: 'Manolo el del bombo'. Y yo les tenía que decir que no era él. Porque yo era el espejo de él".

Además, concluye súper emocionado: "Era una persona maravillosa. Lo daba todo. Amigo de todo el mundo. Me dolió mucho la noticia, me quedé paralizado cuando me enteré. Y el mayor pesar es no habernos podido despedir de él".