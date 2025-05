Luto en el fútbol español: muere Manolo el del Bombo

Día triste en el fútbol español. El aficionado más icónico de la selección, Manuel Cáceres Artesero, más conocido como Manolo el del Bombo, ha fallecido este jueves 1 de mayo a los 76 años de edad.

Manolo el del Bombo llevaba 10 Mundiales y ocho Eurocopas a sus espaldas y ha sido un icono de la afición española a lo largo de las últimas décadas, participando en numerosas campañas publicitarias.

Hoy la Selección Española no ha tarado en reaccionar a su fallecimiento con un emotivo mensaje. "Ha fallecido uno de nuestros seguidores más fieles, quien siempre nos acompañó en las buenas y en las malas. Sabemos que seguirás haciendo retumbar nuestros corazones. Descansa en paz, Manolo. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos", se puede leer en su perfil de "X".

Su primer viaje internacional para apoyar a la selección española de fútbol lo realizó a Chipre, en 1979. Pero fue a raíz del Mundial de España de 1982 —se desplazaba en autoestop para ver los partidos— cuando aumentó su popularidad para ser conocido como «no un hincha más, sino el hincha» por antonomasia.​ Durante la final de la Copa del Rey de 1983 logró ser recibido por el rey Juan Carlos que le entregó una placa de agradecimiento en nombre de la afición española.

Nacido en San Carlos del Valle, provincia de Ciudad Real, residió en Huesca, Zaragoza y Valencia, donde empezó a animar a los equipos de esas ciudades con su clásico bombo y el cachirulo. Actualmente, vivía en la localidad castellonense de Moncófar.

Un amor incondicional

Manolo pudo asistir al último partido de la selección española, contra Países Bajos en Mestalla el pasado 23 de marzo. Estuvo animando a la selección, con la peña Marea Roja Fans y pudo celebrar el pase del combinado nacional a la Final Four de la Nations League en los penaltis.

El periódico británico The Guardian lo consideró «el hincha más famoso de España» e incluso se le llegó a denominar el hincha más famoso «del planeta».

Asistió a todos los encuentros de la selección española por todo el mundo, tanto partidos amistosos como de carácter oficial, con su camiseta de la selección, su enorme boina y el legendario bombo. También animó a la selección española de baloncesto durante algunos de los partidos del Eurobasket 2007 disputado en España.

Sus lágrimas por Qatar

Uno de sus momentos más tristes lo vivió durante el Mundial de Qatar cuando denunció que la Federación lo había dejado tirado y no podría animar al quipo que mas amó. Entre lágrimas, el manchego, que entonces tenía 73 años, reconoció que no pudo viajar como tenía planeado porque no le consiguieron alojamiento: “No podría volar si no tenía hotel y no me avisaron”. Eso sí, no pretendía que le pagaran los gastos allá donde durmiera, pero sí que le facilitaran los medios para que pudiera llegar al país de Oriente Medio sin ningún tipo de problema. «No he estado tan triste nunca como en este Mundial», le comentaba el aficionado a Susanna Griso que para animarlo le apuntaba que la Federación seguro que puede correr con los gastos. «A mí, con que me solucione lo de las entradas, llevarme allí... El hotel yo lo pagaré si hace falta», le respondía Manolo el del Bombo apenado.

Otra de las anécdotas que permanecen en la memoria de los aficionados ocurrió en 2017. Tras amistoso en Murcia entre el combinado nacional y Colombia, alguien le robó el bombo. Al día siguiente, un miembro de la Armada Española afirmó haberse encontrado el instrumento en las cercanías de una comisaría de Retiro, en Madrid y Manolo pudo reencontrarse con su inseparable amigo.

Los primeros clubes en los que animó fueron la SD Huesca y otros equipos regionales de la provincia donde se crio, haciéndose con su primer bombo. En dicha capital tenía un bar cerca de la Catedral. Luego comenzó a animar al Real Zaragoza y a la Selección Española. Finalmente terminó viviendo en Valencia y animando al club de Mestalla.

La ruina del coronavirus

En la capital del Turia regentó el bar Tu Museo Deportivo, al lado del estadio Mestalla.A mediados de 2020 había se vio obligado a cerrar el negocio y se encontraba en una situación económica "muy mala" según sus propias palabras. La crisis derivada del coronavirus provocó que Manolo cerrase el bar en Valencia que venía explotando desde hacía casi tres décadas. Se quedó en la ruina, cobrando una pensión muy escasa y prácticamente sin dinero para comer. Por suerte, la gente respondió con donativos de todo tipo que lo ayudaron a salir del pozo.

Manolo ha pasado su última etapa de vida en Moncofar, Castellón. El entierro será en Valencia.