La famosa vidente que confiesa ser la verdadera culpable del final de "Sálvame": "No ha sido fácil"

Aramis Fuster es la primera que está buscando apariciones en medios de comunicación ante la inminente cancelación de "Sálvame". Lo sorprendente es que quiso usar su intervención en "La gran contradicció", programa presentado por Marta Polo en la cadena autonómica 8TV para asegurar rotundamente que ella está detrás de la cancelación del formato de Telecinco y La fábrica de la tele" el próximo 23 de junio.

La vidente acudió al espacio y la periodista le preguntó directamente por su implicación en el final del formato de Mediaset. "¿Has provocado el fin de "Sálvame"?", fue la pregunta, a lo que Fuster contestó rápidamente: "Sí, completamente sí. Y presumo". La famosa vidente aclaró que ella había asistido al primer "Sálvame", "que era el primer "Sálvame" golfo, en esos años, hace 14 años". Adelantaba así la cantidad de veces que ha acudido al programa en estos años de emisión antes de entrar al trapo.

Enseguida dejó claro que ha sido por venganza: "Ahora, el que me ha faltado al respeto, dije, ¿sí?. Vale callo, transijo", y confiesa: "Y cobro, que he cobrado millonadas de "Sálvame". En ese momento da el momento en el que todo lo bueno se acaba: "Hasta que se me hincharon los "collons" y digo se ha acabao". También recalcó la dificultad de llevarlo a cabo porque "me ha costado acabar con "Sálvame", no te pienses que ha sido fácil". La periodista entonces le ha dicho lo mucho que ha tardado en actuar el famoso libro negro de la vidente, que ha tardado tanto tiempo en actuar contra el programa. A esto Fuster explica que no metió al espacio presentado por Jorge Javier Vázquez el primer día y que "ellos "se lo han ganado a pulso".

Y terminó la vidente "amenazando" a la propia periodista haciendo una broma: "Ten cuidado que te meto a ti..."