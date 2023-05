'Sálvame' pide disculpas tras su último altercado con Raquel Bollo: ''siempre a tu lado y al lado de todas las víctimas de violencia de género''

El pasado martes 23 de mayo, el programa de Telecinco, ‘Sálvame’, terminó de una manera agridulce para todos los presentes y los seguidores del espacio. La visita de Rocío Cortés, hija mayor de Chiquetete y hermana de los supervivientes Manuel Cortés y Alma Bollo, provocó el estallido de Raquel Bollo, madre de los dos concursantes, la cual entraba en cólera a base de gritos.

"Habláis de menores, habláis de padres... Sois sinvergüenzas todos. ¡15 años dando aquí el callo! Rocío Carrasco es maltratada y a mí, con tres sentencias, ¿me seguís trayendo a gente?, ¡Sinvergüenzas!. No me habéis dejado cerrar capítulo en la vida. ¿Esto es lo que queríais, espectáculo?. Pues sí, pero la demanda sigue. Que no piense la gente que yo tengo la imagen que dais. Lo que pasa es que me estoy defendiendo en los juzgados, porque me maltrataron mucho y me habéis seguido maltratando psicológicamente mucho…Me da igual Telecinco y su puta madre. Ya está bien, ¡que habéis echado a colaboradores de plató por hablar de Rocío Carrasco y a mí me los traéis!".

A pesar de lo ocurrido, la colaboradora de Mediaset aprovechó su presencia en ‘Tierra de Nadie’ para pedir disculpas. "Esta tarde he vivido una situación desagradable. Después de una presión de meses, he explotado y lo he hecho de mala manera. Me gustaría pedir disculpas a los telespectadores y, por supuesto, a Telecinco, cadena que me ha dado también muy buenos momentos y el poder tener un trabajo para sacar a mis hijos adelante. Lo siento muchísimo por las formas"

Tan solo un día después, el programa de La Fábrica de la Tele, bajo las órdenes de David Valdeperas, quisieron también pedir disculpas por todo y dejar clara su postura. “Quiero contar algo porque ayer vivimos una situación en este plató que necesita una explicación. La participación de los hijos de Raquel en ‘Supervivientes’ ha generado declaraciones de amigos y enemigos de la familia Cortés.

Ayer en este programa invitamos a Rocío Cortés, hija de Chiquetete y hermana de dos de los participantes del reality para hablar exclusivamente sobre cómo Alma y Manuel están viviendo el concurso, no acertamos en nuestra decisión. Quizás no medimos los riesgos que podía tener esta invitada en plató porque es evidente que las palabras de Rocío Cortés fueron más allá del programa que venía a comentar, lo sentimos, ayer nos equivocamos.

Queremos dejar claro que este programa y su equipo siempre van a estar al lado de las víctimas de violencia de género. Raquel Bollo fue víctima de malos tratos por parte de Chiquetete y en ese asunto siempre nos va a tener a su lado. El equipo que hace este programa y de muchos anteriores a ‘Sálvame’ apoyó en su día y ahora a Raquel en esta cuestión. Raquel fue una de las colaboradoras fundamentales en el desarrollo de este programa. El tiempo y las circunstancias han contaminado nuestra relación.

Hoy son muchas las diferencias que nos separan de ella, pero hay algo en lo que siempre estaremos a su lado, el horror que vivió junto a Chiquetete. Raquel, en esta causa siempre estaremos a tu lado. Y repito: siempre a tu lado y al lado de todas las víctimas de violencia de género. Sin diferencias”, concluía uno de los directores del programa acompañado de colaboradores como María Patiño, Kiko Hernández, Alonso Caparrós y la presentadora Adela González.