Fernando Tejero en 'El Hormiguero': "No vi nada durante toda la película; es como si me hubiera fumado 15 porros"

'El Hormiguero' recibió en la noche del miércoles a los actores Fernando Tejero y José Manuel Rivera 'Poga', quienes acudieron para hablar de su nueva película, titulada 'La Fortaleza' y que llega a los cines el 23 de junio. La cinta cuenta la historia de una herencia y de unos hijos que deben luchar, mediante un juego orquestado por su difunto padre, por el patrimonio al que cada uno parece tener derecho.

"En la peli hay algo más profundo que lo económico; los personajes van en busca de qué trocito de cariño, de reconocimiento les ha dejado su padre", amplió el jerezano Poga la lectura del largometraje.

Al cordobés Tejero le toca hacer de notario: "Yo elegí el look del personaje; lo veía un tipo oscuro y estancado en una época y quise hacerle un homenaje a Chus Lampreave; gran idea, porque con las gafas de culo de vaso no vi nada durante toda la película". "Cuando me las puse es como si me hubiese fumado quince porros", añadió con gracia el intérprete.

La película está grabada en el Sanatorio de Las Poyatas en Almendralejo (Badajoz), que tiene fama de acoger sucesos paranormales. "Cuando te quedabas solo en la fortaleza daba mal rollo", aseguró Tejero; "aquello había tenido una vida anterior curiosa". "Estaba carcomido por la naturaleza", abundó Poga.

Al hilo, durante el rodaje, a Fernando Tejero se le abrían solas las botellas de champán: "Hay un meme en el que me llevé un susto tremendo y me salió un plumón... El notario era Rafaella Carrá", le contó con gracia el actor de 'LQSA' al presentador Pablo Motos.

El personaje que interpreta el jerezano es un borracho, "una alimaña de la noche" según este. "Hacer de borracho es muy difícil porque uno cuando va ciego en la vida real intenta que no se le note...", apuntó desde la sapiencia Tejero.

Una escena de las que han cortado del largometraje es cuando ambos actores, Poga y Tejero, se enrollan: "Repetíamos queriendo", aseguraron los dos al unísono.

En el plano personal, Fernando Tejero tiene una fuerte dependencia de sus dos perritas. "Si Tarantino te ofrece hacer una película en Estados Unidos pero no te puedes llevar a las perritas, ¿lo aceptarías?", le planteó Motos. "Que la haga Poga", replicó el cordobés bromeando. Por su lado, el jerezano asegura que ve tres veces cada película en la que aparece: "Siempre te encuentras mil fallos y defectos".