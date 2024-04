'First Dates' celebra ocho años en antena con un programa especial esta noche

'First Dates' está de celebración. Tras ocho años en antena, el programa que ha ayudado a miles de personas a encontrar el amor, conmemora su aniversario con una fiestade graduación que promete ser inolvidable esta noche a las 21:45 horas en Cuatro.

Desde su debut en la pantalla chica, 'First Dates' se ha convertido en un referente para las personas que se encuentran en busqueda de su media naranja. Con más de 9.500 citas y 1.900 emisiones de programas, el famoso restaurante ha acogido a más de 19.000 solteros, cada uno con la esperanza de encontrar su pareja ideal. Aunque no todas las citas han culminado en un romance duradero, el programa ha sido testigo de numerosas historias de amor que han trascendido la pantalla. De hecho, 10 parejas que se conocieron en 'First Dates' han decidido dar el siguiente paso y contraer matrimonio, resultando en la llegada de 12 nuevos miembros a sus familias.

Para conmemorar este hito significativo, todo el equipo de 'First Dates' se ha preparado para una noche especial. Bajo el tema de "El máster del amor", los camaeros y el presentador, Carlos Sobera, lucirán sus mejores trajes para celebrar su propia graduación en el amor. En unas desclaraciones recientes, Carlos Sobera reflexionó sobre la trayectoria de 'First Dates' y expresó su gratitud por el papel que ha desempeñado en la vida de tantas personas. "First Dates ha sidoel programa que más satisfacciones me ha dado", dijo Sobera, destacando el valor de ayudar a los participantes a encontrar el amor y la compañía que anhelan.