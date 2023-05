'First Dates' estrena camarera y cabecera

La nueva introducción de 'First Dates', el popular 'dating show' de Cuatro que sigue siendo exitoso después de celebrar su séptimo aniversario, comienza con la frase "Con amor se pueden renovar las ganas de amar". El próximo lunes 29 de mayo será el comienzo de una nueva etapa por dos razones importantes: se estrenará una nueva cabecera y llegará Laura Boado, ex concursante de 'La isla de las tentaciones' como nueva camarera.

"Estoy extremadamente emocionada y ansiosa por ver los programas en los que aparezco", afirmó la modelo compostelana tras anunciarse su fichaje. Este nuevo trabajo es muy importante para ella y admite que quedó en shock al recibir la propuesta. "Quiero demostrar mi valía y devolver esa confianza", aseguró esta.

Después de algunas semanas en su nuevo puesto, a las órdenes de Carlos Sobera, Boado ya se siente como en casa. La hostelería corre por sus venas, ya que su familia siempre ha estado involucrada en este negocio. "Me levanto ilusionada cada día para ir a trabajar, el ambiente es maravilloso y disfruto al acompañar a las personas en sus citas, ayudándoles, dentro de lo que puedo, a encontrar el amor", explica la nueva Celestina en un comunicado de Mediaset.

De esta manera, se despide la etapa de Lidia Torrent, quien durante su baja por maternidad fue reemplazada por su madre, Elsa Anka. "No he hablado con Lidia, pero tengo muchas ganas de hacerlo, porque me parece muy dulce y agradable", aseveró Boado, quien agregó: "Voy a tomar a Lidia como referencia, ya que lo hizo muy bien, pero seré yo misma".