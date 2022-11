Elsa Anka sustituirá a su hija Lidia Torrent en “First Dates”

“Me siento muy afortunada y feliz”: con estas palabras describe Elsa Anka cómo se siente ante el reto que supone su incorporación al equipo de ‘First Dates’ durante la baja maternal de su hija, Lidia Torrent. La presentadora catalana debutará como miembro del staff del restaurante en la entrega que Cuatro emitirá el próximo lunes 28 de noviembre, a las 21:45 horas.

“Mis expectativas respecto al programa son disfrutar del trabajo al máximo, de este momento que me permite hacer lo que más me gusta profesionalmente, y estar a la altura cubriendo a Lidia mientras ella disfruta de su maternidad”, añade.

Elsa Anka explica que “había estado en algunas grabaciones con Lidia y ya me flipaba ver el gran trabajo que hay detrás” y añade que “trabajar al lado de Carlos Sobera es un lujo. Las gemelas Marisa y Cristina son la caña, es bestial ver la compenetración y conexión que tienen y son muy divertidas. Y con Matías, ¿qué te puedo decir? Me ha ayudado como todos a adaptarme. Entre ellos y el equipo técnico me han hecho sentir como en casa”.

En lo que respecta a lo que supone para ella ‘First Dates’ comenta que “comparto la opinión de mucha gente que se acerca a mí para hablarme de Lidia y del programa. Después de tantas noticias tristes, inquietantes y lamentables, ver ‘First Dates’ es una bocanada de aire fresco. Es desconectar, distraerte sin más, incluso jugar a acertar si las parejas se eligen o no” y añade: “El otro día leí que un médico dijo en una ocasión que la mejor medicina para los humanos es el amor y alguien preguntó: ‘¿Y si no funciona?’. El médico respondió: ‘Aumenta la dosis’. Además, ahora que ha llegado mi nieta vuelvo a ratificar que el amor se multiplica siempre. Es una sensación maravillosa sentirlo. Quizás con una buena sobredosis de amor y menos ego y vanidad el mundo funcionaría mejor”.

En la entrega del lunes…

En la entrega que acogerá el debut de Elsa Anka, el programa recibirá a Gracia, un ama de casa sevillana, viuda y con tres hijos que sueña con encontrar a un compañero sentimental con quien pueda compartir una de sus mayores aficiones: viajar. Conocerá a Antonio, un jubilado onubense que estuvo casado durante cincuenta años y que ahora desea tener una segunda oportunidad en el amor.

También tendrán mesa reservada en el restaurante Iván, un vigilante de seguridad madrileño apasionado del baile, y Paloma, una funcionaria que busca una relación seria y que parece tener bastantes cosas en común con Iván.

El programa, además, propiciará el encuentro entre Juanito y Mario, dos andaluces con ganas de enamorarse, y entre Pablo y Miriam, dos jóvenes que coinciden en sus gustos musicales de los ochenta y noventa y que desean encontrar a alguien especial en sus vidas.

‘First Dates’ también acogerá la cita de Paula y Rodrigo. Ella, profesional de la medicina estética afincada en Barcelona, enviudó con 26 años y desde entonces no ha tenido más relaciones. Él es un chef argentino, soltero y con una hija, encantado con las observaciones de Paula durante toda la cita... ¿Serán esas coincidencias una buena señal para que tras los postres ambos decidan darse un ‘sí’ para un segundo encuentro?