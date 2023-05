El tiktoker Patica declara su virginidad en 'First Dates'

Dicen que quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Así, esa media España que no está en las redes pudo tener noticias anoche de José Ángel Peregrina (Cacín, Granada, 1996), que lleva unos años difundiendo su palabra por TikTok e Instagram, y que en la velada del miércoles se presentó en 'First Dates'. 'El Patica', como es conocido este influencer rural, ha saltado a la fama durante 2022 y 2023 al viralizarse sus vídeos en los que básicamente se dedica a comer compulsivamente acompañando la deglución con comentarios y expresiones campechanas y locales.

En chez Carlos Sobera, aka Patica se presentó con toda la naturalidad del mundo y desplegó durante su estancia en el programa de Cuatro todo su repertorio de recursos clásicos que lo han llevado al estrellato: de las "aceitunillas del pacífico" a la "mayonesa al corte", pasando por su "Freeway cola, bue-níhimo y siempre operativo".

Para la ocasión, en 'First Dates' tuvo una cita con una chica astigitana de 27 años (uno más que José Ángel) con la cual tuvo complicidad pero no hasta el punto de querer tener una segunda cita. El mismo Patica prefirió quedarse con el gran bocadillo (a lo Ginés Corregüela, con el que ya compartió comida y video en su día) con el que le había obsequiado el programa por decir que se había quedado "esmayao" con la cena, que con con su pretendiente sevillana a la que dio calabazas.

Durante la cena hubo tiempo para confesiones: así, Patica (que recientemente ha colaborado con Ibai Llanos y con Gerard Romero, y que ha sido imagen del Granada CF) comentó que no lleva demasiado bien la fama, sobre todo que le paren por la calle porque es tímido y se agobia. En otro momento, al decirle a su cita que estaba "soltero y entero", está le replicó que si se refería con ello a que era "virgen", a lo que este, con toda su campechanía, no dudó en admitirlo.

Asimismo, el propio Patica subió anoche a las redes, tras la emisión de su cena romántica, un video de los suyos en el que presentaba una suerte de making-of del programa 'First Dates'. También (se conoce que esto está grabado meses atrás), subió una foto con su actual pareja, la streamer malagueña Evitichi. Con la que presuponemos que por fin habrá consumado el acto.