La nueva vida de Marina tras acabar 'La isla de las tentaciones 6'

El programa de Telecinco, ‘La isla de las tentaciones 6’, llegó a su fin el pasado lunes 24 de abril. Tras las hogueras de confrontación, las parejas volvieron a reunirse seis meses después para ver cómo habían avanzado personalmente y cómo estaban sus relaciones.

Elena y David discutiendo Mediaset

David y Elena, a pesar del tiempo transcurrido su relación seguía igual que cuando la dejaron salvo por un pequeño desliz: un beso de entre ambos en el avión de vuelta a casa. Aunque los dos dejaron claro que entre ellos ya no quedaba ni un resquicio de amor, si reflejaron la cantidad de reproches que se tenían guardados el uno al otro. Tanto es así que Sandra Barneda, presentadora del programa y Mediaset, tuvo que abandonar el plató. Elena sigue su camino soltera mientras que David decidió darse una oportunidad con su tentadora, María, los cuales llegaron a confesar que estaban enamorados.

Alejandro y Laura Mediaset

Otra de las parejas que se reencontró fueron la de Alejandro y Laura. Ambos reconocieron que no cerraron del todo el capítulo de su relación. El volver a verse seis meses después de la hoguera final, los modelos confirmaron que seguían por caminos separados salvo que Laura había comenzado otra relación. Saúl Pina, tentador de la participante es el chico que ocupa su corazón en la actualidad. Tanto es así que llevan viviendo juntos en Madrid desde septiembre de 2022.

Lydia y Manuel Mediaset

En cuanto a Lydia y Manuel sus sentimientos siguen igual de fuertes. Para ambos, esta experiencia ha reforzado su amor demostrando que siguen más enamorados que nunca. La pareja agradeció esta experiencia ya que la confianza de los dos se ha reforzado. Lydia confiesa que entró con miedos e inseguridades cosa que ahora ya no siente tanto. Manuel por su parte afirma que ver el comportamiento de su pareja le ha hecho quererla aún más.

Naomi y Adrián Mediaset

Adrián y Naomi fueron una de las parejas que decidió poner punto y final a su vida en pareja. Medio año ha bastado para que la pareja vuelva a retomar lo que dejaron. Ambos reconocieron haberse hecho mucho daño pero les pesaba más el amor que sienten el uno al otro que los errores cometidos en el programa. Tras reencontrarse con Nápoli y Keyla, sus respectivos tentadores, la pareja de valencianos confirmó que estaban en su mejor momento.

Marina y Alex Mediaset

Por último Alex y Marina volvieron a mirarse a los ojos. Esta pareja también decidieron separarse pero la sorpresa se la llevó Barneda al ver que los dos volvían a retomar su relación, la cual no duró mucho. Manu, tentador de Marina, le confesó a Alex que su chica había tenido sexo con él. Esta confesión provocó que Marina estallara y rompiese a llorar alegando que es ‘’todo mentira’’. Alex por su parte no quiso creer a la que era su chica por lo que decidió seguir su vida en soltería. Tras el tenso encuentro entre Marina y Manu, Barneda informó a la participante que su ex chico se había marchado y no le creía. Esta por su parte decidió también irse en solitario confesando estar ‘’cansada de que su chico no la crea y estar segura de empezar una vida nueva sin el que fuera su chico’’.