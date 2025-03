Goyo Jiménez explica en 'El Hormiguero' que pone a toda España de acuerdo: "Errejón, Monedero"

'El Hormiguero' cerraba su tercera semana en el mes de marzo con la visita de todo un tótem de la comedia en nuestro país, Goyo Jiménez. El humorista melillense, además de ser uno de los próximos concursantes de 'Tu cara me suena', vino a presentar al programa de las hormigas más famosas de la televisión en nuestro país su nuevo espectáculo, 'Misery Class' que puede disfrutarse actualmente en el Teatro Capitol Gran Vía de Madrid.

Un cambio de look sorprendente

Cuando entró, dejó a todos boquiabiertos debido a que se ha afeitado por culpa del concurso musical de Atresmedia en el que participará próximamente. "Te juró que me asuste al verme en el espejo, un día me sorprendí a mí mismo a medianoche. Alsina se ha cachondeado mucho de esta situación pero bueno, ha tocado", espetó el humorista. En cuanto al devenir del programa, comentó que busca divertirse aunque es pesimista comentando que se llevará muchos 4 del jurado de 'Tu cara me suena'. Pablo Motos sorprendió a Goyo Jiménez con imágenes en exclusiva de alguna de sus próximas imitaciones, dos en este caso, Robbie William y el Príncipe Gitano, dejando claro que nos vamos a divertir con el cómico melillense, un humorista de altura como demuestra su gran altura de 1 metro noventa y dos.

Pablo Motos empezaba la pregunta comentando que él cómica busca en sus shows no ser ni de izquierdas ni de derechas, a lo que Goyo Jiménez explicó comentando que él es de "extremo centro". "Voy a hacer un partido que se llame 'Centro Radical'. Cuando me digan 'me voy a comprar no sé que' le gritaré capitalista y cuando otro me comente que 'hay que repartir diré rojo'" espetaba jocosamente el cómica de Melilla, con ironía en esta ocasión. Después de esto, el maestro de ceremonias le pregunto si políticamente hay algo que ponga de acuerdo a España y Goyo Jiménez, respondió "Errejón, Monedero", generando risas entre el público. La política no se quedó aquí ya que hizo una comparación entre los nacionalismos y las rotondas, comentando que desde fuera somos todos muy correctos pero que una vez estamos dentro de la rotonda, no queremos deshacernos de los privilegios de esta, haciendo una clara referencia al Estado.

Trump, el 'rey del mundo'

Estados Unidos también fue un punto a tratar en la entrevista, puesto que hablar sobre el gigante norteamericano ha sido uno de los grandes hits cómicos en la trayectoria profesional de Goyo Jiménez. Sobre Donald Trump comentó que su nombre significa 'Rey del Mundo' en escocés ya que la madre del mandatario de los Estados Unidos era de este país británico. Además, espetó que es "un flipado", aunque entre él y Musk, admite que hay otra cosa que le da más miedo, la Inteligencia Artificial. "Yo le habló amable a la IA y con educación para que cuando nos dominen se acuerde de que yo lo traté bien en el pasado", comentó sobre este asunto, dejando claro que no se fía ni de Trump, Musk ni la IA.