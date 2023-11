Guillermo Fesser ve con buenos ojos la amnistía catalana: "Estoy a favor, da igual si es alegal o ilegal"

Gillermo Fesser, como saben, componía el 50% del dúo cómico Gomaespuma, junto a Juan Luis Cano, que revolucionó la radio española con un humor absurdo e inverosímil pero genial. Además, el periodista, que vive en Estados Unidos desde hace un par de décadas, colabora actualmente con 'El Intermedio'en la función de corresponsal en EEUU.

Desde que se desintegró Gomaespuma, Fesser ha hecho de todo en cine, radio y televisión: quizás lo que más se recuerda por destacado es la película que dirigió, 'Cándida', en la que contaba la vida de su asistenta doméstica.

Ahora, el periodista madrileño ha pasado por 'El Purgatorio' de The Objective donde se ha mojado, nunca mejor dicho, sobre lo divino y lo humano. La entrevista, realizada por Carlos Padilla, pivotó principalmente en torno a la cultura, la sociedad y a la política norteamericana: desde el trumpismo hasta la dictadura del movimiento woke pasando por la devastación del fentanilo.

Sin embargo, han sido las palabras de Fesser sobre la situación política española las que más polvareda han levantado en redes sociales. Preguntado por si estaba a favor de la amnistía a los procesistas catalanes, con Carles Puigdemont a la cabeza, el ex de Gomaespuma respondió afirmativamente:

"Yo estoy a favor de cualquier fórmula que facilite que les hagamos el resto de España la vida mejor a los catalanes y que los catalanes nos hagan al resto de España la convivencia más fácil. Cualquier medida, me da igual como se llame, me da igual si es legal, ilegal o alegal, porque lo que me interesa es el resultado."