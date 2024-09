Himar González confiesa qué le dijo Matías Prat para hacerla reír

La televisión en directo siempre está expuesta a lo inesperado, y uno de esos momentos se vivió cuando Himar González, la presentadora del tiempo de 'Noticias Antena 3', sufrió un incontrolable ataque de risa en pleno directo. El origen de la situación fue uno de los célebres chistes de Matías Prats, quien ha ganado fama por su sentido del humor tanto dentro como fuera de cámara. Ahora, dos días después del famosos momentos viral, en su visita al programa 'Y ahora Sonsoles', Himar ha recordado entre risas el episodio y ha revelado algunos detalles del momento que se volvió viral en redes sociales.

Todo comenzó cuando Himar debía dar la previsión meteorológica, pero antes de que las cámaras se enfocaran en ella, Matías Prats le dio paso. Aunque Himar trató de mantener la compostura, no pudo evitar recordar la broma de Matías, lo que desencadenó una serie de carcajadas que duró aproximadamente un minuto. "Los chistes de Matías Prats son imbatibles", aseguró la presentadora. A pesar de la insistencia de Sonsoles Ónega y los tertulianos por saber cuál fue el chiste, Himar prefirió mantener el misterio. "Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, y lo que pasa en el plató de Antena 3 Noticias, se queda en Antena 3 Noticias", sentenció con humor.

El ataque de risa de Himar González no pasó desapercibido entre los espectadores, quienes no tardaron en viralizar el momento a través de las redes sociales. Durante su intervención en 'Y ahora Sonsoles', Himar explicó que, aunque fue un episodio embarazoso, también demostró que la naturalidad en televisión es algo que el público valora. "Esa naturalidad, por los comentarios que me han llegado por redes y por familiares, creo que se agradece", comentó. La presentadora también señaló que situaciones como esta, aunque "no deberían repetirse con frecuencia", son el "reflejo del buen ambiente" que se vive detrás de cámaras en la redacción.

Por otra parte, la presentadora explicó que en los minutos previos a salir en directo, ella y sus compañeros suelen bromear para liberar tensiones. "Un programa en directo es como la vida misma, a veces hay cosas inesperadas. Nosotros tenemos una tradición de hacer tonterías antes de entrar en directo", confesó. Según Himar, Matías Prats había hecho un comentario que ya la había hecho reír antes de la transmisión, y al recordarlo en el momento clave, no pudo contener la risa. "Cuando Matías me da paso a mí, ya se le ve una cara de pillín porque sabía lo que me estaba recordando", añadió.

Sonsoles, con la curiosidad de todos los presentes, trató de indagar más sobre el comentario, insinuando si podría estar relacionado con una rima con la palabra "otoño", a lo que Himar respondió entre risas: "Dejemos que la imaginación vuele". Esta respuesta alimentó aún más las especulaciones sobre la misteriosa broma que provocó tal reacción en la meteoróloga. Asimismo, Ana Obregón, quien se encontraba en el plató como tertuliana, compartió su propia experiencia sobre un ataque de risa en televisión. "Yo estaba dando mis primeras campanadas con Joaquín Prats, el maestro, y estaba atacada de los nervios. Una ráfaga de viento casi me vuela las extensiones y no pude contenerme", relató la actriz y presentadora, provocando risas entre los presentes.

El truco para evitar la risa incontrolable

Durante la conversación, surgió el tema de cómo los profesionales de la televisión lidian con estos momentos. Ana Obregón recomendó un truco para contener la risa: apretar los músculos. Himar, entre bromas, dijo que "hubiera deseado conocer ese truco antes del incidente". Además, Miguel Lago mencionó que Pedro Piquerasutilizaba un alfiler para pincharse en momentos en los que sentía que no podía controlar la risa.

Finalmente, Himar González cerró su intervención en 'Y ahora Sonsoles' destacando la importancia de la complicidad entre los compañeros de redacción y cómo, a veces, ese buen ambiente se filtra a la pantalla. "Estamos mucho tiempo juntos, y ese buen rollo traspasa la pantalla y llega a los espectadores", concluyó la presentadora, dejando claro que, aunque fue un momento inesperado, su risa contagiosa fue bien recibida por todo el mundo.