Miguel Lago se burla de Mercedes Milá en directo y lo captan en un micro abierto

El último episodio de "Y ahora Sonsoles" se vio envuelto en polémica cuando un comentario fuera de lugar de Miguel Lago hacia Mercedes Milá fue captado por un micro abierto. La situación se produjo mientras Milá intentaba conectarse en directo con el programa para denunciar un desahucio en Manzanares el Real, una causa que había compartido previamente en su cuenta de Instagram.

Milá, que intervenía para dar visibilidad a la amenaza de desahucio de un parque infantil, tuvo problemas técnicos al intentar mostrar un pantallazo de su móvil. La presentadora, lejos de incomodarse, decidió romper el hielo con su habitual sentido del humor, empezando a contar un chiste. Sin embargo, justo en ese momento dejó de oírse su voz. Fue entonces cuando Miguel Lago, con un tono sarcástico, comentó: "El chiste no se oye, pero vamos a reírnos para que ella crea que es bueno".

El comentario no pasó desapercibido, y aunque Sonsoles Ónega trató de retomar la situación, informando a Milá de que no se la había escuchado, la tensión se sintió en el ambiente. Milá, manteniendo su humor, preguntó si era horario infantil o no, para decidir qué tipo de chiste podía contar. Sin embargo, el comentario de Lago generó cierto malestar entre los espectadores.

El momento ha sido ampliamente comentado en redes sociales, donde muchos criticaron la falta de tacto de Miguel Lago, especialmente al tratarse de un asunto tan serio como el desahucio que Milá intentaba denunciar.