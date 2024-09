"El Hormiguero" recibe esta noche a un doble ganador del premio Goya

"El Hormiguero" regresa hoy martes con una visita muy especial, tras haber arrasado anoche con la entrevista a Victoria Federica, nieta del Rey Emérito, sobrina de Felipe VI y quinta en la línea de sucesión de la Casa Real. El programa, dirigido por Pablo Motos, logró un 23% de cuota de pantalla, estableciendo un récord de la temporada, con más de 6 millones de espectadores únicos y una media de 2,9 millones. Hoy, el plató de las hormigas recibirá a Javier Cámara, dos veces ganador del Goya, que vuelve a la pequeña pantalla para presentar la tercera temporada de "Rapa", la serie original que coprotagoniza en Movistar Plus+junto a Mónica López.

Un maestro de la interpretación

Nacido el 19 de enero de 1967 en Albelda de Iregua, Logroño, Javier Cámara es un reconocido actor español, que estudió en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, compaginando sus estudios con trabajos ocasionales, como el de acomodador de cine. Su carrera comenzó en el teatro con obras como "El caballero de Olmedo" en 1991, y en televisión con la serie "¡Ay Señor, Señor!" en 1994. Alcanzó la fama con la serie "7 vidas" (1999-2001) y su participación en películas como "Torrente: el brazo tonto de la ley" y "Lucía y el sexo".

Su colaboración con Pedro Almodóvar en "Hable con ella" en 2002 lo consolidó como uno de los actores más populares de España. A lo largo de su carrera, ha trabajado en títulos destacados como "Torremolinos 73", "La mala educación" y "Alatriste". Ha ganado dos premios Goya: en 2014 por "Vivir es fácil con los ojos cerrados" y en 2016 por "Truman". Además, ha tenido proyección internacional con su participación en series como "The Young Pope" y "Narcos". En 2022, fue galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Hoy, el actor riojano regresará al plató de Atresmedia por enésima vez para presentar su último gran proyecto, "Rapa" de Movistar Plus+, que llegará a la plataforma el próximo 12 de septiembre con seis nuevos capítulos que concluirán esta historia original, con una trama llena de emoción y suspense, centrada en un secuestro y una acusación de asesinato que pondrá contra la espada y la pared a los dos protagonistas, Cámara y Mónica López. Grabada en Ferrol, Narón, Valdoviño, Xove, Pontedeume, Miño, Sada, As Somozas y Cedeira; además de Bergondo, Abegondo, Fene, As Pontes o San Sadurniño, la serie, creada por Pepe Coira y Fran Araújo, ve el regreso de Jorge Coira a la dirección para esta tercera y última temporada, habiendo dirigido también la primera entrega. Además, esta temporada contará con un episodio dirigido por el propio Javier Cámara.