¿Romántico o cringe? Victoria Federica sorprende con sus respuestas en 'El Hormiguero'

Victoria Federica de Marichalar y Borbón, nieta de los reyes eméritos de España, Juan Carlos I y Sofía de Grecia, ha hecho su debut televisivo en 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos en Antena 3. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar se ha estrenado en la pequeña pantalla durante la decimonovena temporada del programa, mostrando su lado más cercano y compartiendo detalles sobre su vida y su próxima participación en el concurso 'El Desafío'.

Victoria Federica compartió algunos aspectos personales durante su charla con Pablo Motos. Ante la pregunta de qué es lo que más le gusta de España, la joven respondió: "La cultura, la comida, las fiestas, los paisajes... De España me gusta todo. Mi comida favorita es la fideuá. Yo no la hago, la pido porque no me sale bien". Además, reveló su amor por la música urbana: "Me gusta mucho el reguetón, aunque haría cola para un concierto de Adele".

La sobrina de Felipe VI también mostró su lado bromista y aseguró que le encanta gastar bromas a sus amigos: "Mi mejor broma es meter petardos en los cigarros de mis amigos. Siempre llevo un petardo en mi bolso para hacer la broma. Siempre que hago una broma la grabo. A veces se lo toman bien y otras mal. Cuantas más veces se lo hago más se enfadan". Tras la entrevista, Victoria Federica se enfrentó al juego "¿Romántico o cringe?" de Trancas y Barrancas, donde tuvo que decidir si ciertas situaciones eran románticas o incómodas. En un tono divertido, opinó sobre diferentes comportamientos como tener una foto de perfil de pareja en WhatsApp, a lo que primero calificó de "cringe", pero luego lo consideró romántico "a partir del año".

En cuanto a ponerse una mascarilla facial o hacer tratamientos de belleza, Victoria lo definió como algo romántico. Sin embargo, regalar cosas en San Valentín le pareció "cringe": "No me gusta, es San Valentín. Es algo cringe. Habría que hablarlo con la pareja de todos modos". Por otra parte, algunos de sus comentarios más llamativos incluyeron confesar que quitarle granos a su pareja le resultaría "cringe" y que "nunca" se apuntaría a clases de baile con su pareja, prefiriendo otras actividades como el buceo. "Me daría vergüenza", admitió.

Una noche 'casi' perfecta

El programa también intentó regalar un coche de Flexicar, pero el participante del público falló en su estimación de cuántos mejillones había en una lata. Aunque inicialmente erró al decir que había 17 piezas en lugar de 19, Victoria Federica pidió a Pablo Motos que le diera una nueva oportunidad, mostrando su lado más generoso. Sin embargo, en el segundo intento, el participante volvió a fallar, diciendo que había 16 mejillones cuando en realidad había 17, lo que le costó el premio.

De vuelta a la protagonista, Victoria Federica dejó claro que esta primera incursión en televisión no será la última y se mostró agradecida por la oportunidad de participar en programas como 'El Desafío' y 'El Hormiguero'. Pablo Motos despidió la entrevista dejando la puerta abierta para futuras apariciones de la joven en el programa y dio paso a una tertulia que contó con la participación de Susi Caramelo, Marron, 'El Monaguillo' y Luis Piedrahita.