Victoria Federica desvela en 'El Hormiguero' su experiencia en 'El Desafío': "Ha sido la mejor decisión que he tomado nunca"

Victoria Federica de Marichalar y Borbón, sobrina del rey Felipe VI e hija de la infanta Elena, ha debutado en la televisión con una destacada aparición en la segunda semana de la decimonovena temporada de 'El Hormiguero'. La joven, que ha estado en el foco mediático desde pequeña por ser parte de la Familia Real Española, visitó el programa de Pablo Motos en Antena 3 para hablar sobre su vida, sus nuevos proyectos y su próxima participación en el concurso 'El Desafío'.

Victoria Federica, 'Vic' para sus allegados, hizo su entrada al plató de 'El Hormiguero' por todo lo alto, bailando reguetón junto a Pablo Motos, lo que marcó el inicio de una noche llena de sorpresas y momentos divertidos. La visita coincidió con una fecha muy especial: el día de su 24 cumpleaños. "Hoy cumplo 24 años y por eso he traído una tarta de chocolate. Voy a soplar las velas aquí. Pablo, hoy eres mi cita", comentó la joven, quien sorprendió a Motos con una tarta que ambos probaron en directo. Por su parte, Motos y su equipo también tenía una sorpresa preparada para Victoria: otra tarta de cumpleaños, lo que llevó a todo el plató a cantarle el tradicional "Cumpleaños feliz". Durante la celebración, Victoria confesó entre risas que no había comprado la tarta que llevó, provocando las risas del público: "No la he comprado yo, pero está muy buena". Además, quiso tener un detalle con el equipo de 'El Hormiguero', llevando galletas para todos.

Uno de los temas principales de la entrevista fue la participación de Victoria Federica en la próxima edición de 'El Desafío', el programa de retos extremos presentado por Roberto Leal. La joven compartió cómo fue su experiencia en este desafío personal y profesional. "Me lo ofrecisteis en otras ediciones y dije que no, pero este año acepté. Ha sido la mejor decisión que he tomado nunca", comentó. Sobre los retos a los que se enfrentó, Victoria confesó que la prueba más difícil para ella fue la apnea. "En mi primer programa iba nerviosa y estoy segura de que si hubiera hecho la apnea al final del programa hubiera hecho mejor marca porque con el paso de los programas me fui tranquilizando", explicó. También habló sobre la coreografía aérea, un reto que le exigió mucha fuerza física: "Nunca lo había hecho, ni nunca se me había pasado por la cabeza. Esa semana no pude ensayar todos los días y fue un poco más dura, pero al final lo hice súper bien".

Una de las pruebas más destacadas de Victoria Federica fue la de prenderse fuego, convirtiéndose en la primera mujer en 'El Desafío' en realizarla. "Una vez tragué un poco de humo y me puse muy nerviosa. Cuando estás parada notas calor, pero de normal sientes frío. Yo confiaba mucho en los profesionales que me rodeaban", relató sobre esta impactante experiencia.

Por otra parte, Victoria Federica también se sinceró sobre cómo ha sido vivir bajo el escrutinio público desde pequeña. Al ser preguntada sobre qué haría si no la conociera nadie, respondió: "Haría muchas cosas, pero lo primero de todo darme un paseo sola por Madrid". Asimismo, habló sobre su relación con los guardaespaldas que la acompañaron hasta los 18 años: "El primer día que dejé de tener guardaespaldas los llamé por teléfono y les dije que vinieran a por mí. Ellos se sorprendieron y me dijeron que no podía seguir. Después me acostumbré a no tener seguridad, aunque los echo de menos".

En cuanto a sus intereses, Victoria reveló que siempre soñó con ser algo distinto, como astronauta, doctora o profesora. Además, compartió su pasión por la vela, mencionando su reciente participación en la Copa América de vela: "Me gustaría formar parte de una tripulación y competir". Asimismo, durante la entrevista, Victoria Federica mostró su lado más cercano y espontáneo, revelando detalles de su vida personal y profesional. Su debut en televisión ha sido un paso importante que la posiciona como una figura emergente en el panorama mediático español. Con casi 300.000 seguidores en Instagram, la joven sigue sorprendiendo y conquistando con cada aparición pública.

Por último, Pablo Motos cerró la entrevista agradeciendo a Victoria por su visita y dejándole claro un mensaje: "Esta siempre será tu casa". Con su participación en 'El Desafío' y su incursión en los medios, Victoria Federica parece estar lista para afrontar nuevos retos y seguir explorando su faceta pública, siempre con una sonrisa y un toque de humor.