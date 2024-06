“El Hormiguero” recibe esta noche a una gran artista internacional

Tras la visita de un compañero de la casa como es Roberto Brasero, el ritmo vuelve al plató de “El Hormiguero” como hiciera el lunes con la estridente visita de Leticia Sabater. Pablo Motos recibe en el programa de Antena 3 a la cantante de veintiséis años nacida en California, pero con ascendencia mexicana, Becky G, que tras dos años de ausencia, regresa al espacio de las hormigas, en el que dará un repaso de sus antiguos y futuros proyectos, como por ejemplo su último disco “Esquinas”, que fue el elegido como uno de los 100 mejores álbumes de la revista Rolling Stones del pasado 2023.

Joven pero exitosa

Rebbeca Marie Gomez, conocida como Becky G, nació el 2 de marzo de 1997 en Inglewood, California. Es una reconocida cantante, compositora y actriz estadounidense, famosa por su versatilidad musical y numerosos éxitos. Ha ganado prestigiosos premios como dos American Music Awards, seis Premios Juventud y nueve Latin American Music Awards, entre otros. Becky lanzó su empresa de cosméticos Treslúce Beauty en 2021. Becky G alcanzó la fama en 2011 al publicar versiones de canciones populares en YouTube, lo que llamó la atención del productor Dr. Luke, quien le ofreció un contrato discográfico. Su sencillo debut, "Becky from the Block", y su primer EP, "Play It Again", recibieron una buena acogida. Su éxito continuó con "Shower", que alcanzó el top 20 en Billboard Hot 100 y obtuvo certificación multiplatino. Becky ha colaborado con artistas como Pitbull, J Balvin y Daddy Yankee o Bad Bunny, con el que consiguió un éxito mayúsculo como fue “Mayores” en 2019. Su álbum debut, "Mala Santa" (2019), y su segundo álbum, "Esquemas" (2022), lograron altas posiciones en las listas de éxitos. En 2023, lanzó su tercer álbum, "Esquinas".

La última vez que estuvo en el programa, consiguió sacar los “pasos prohibidos” de Pablo Motos, ¿volverá a conseguirlo esta noche?