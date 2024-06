Leticia Sabater desvela en 'El Hormiguero' su mayor sueño profesional: "Siempre he querido ser Raffaella Carrà"

'El Hormiguero' arrancó una semana más con una entrevista que ha dejado a todos boquiabiertos. En esta ocasión, Pablo Motos y las hormigas recibieron a Leticia Sabater, la presentadora, actriz y ahora cantante, que visitó el programa de Antena 3por primera vez. La presencia de Sabater se debió a su futura gira "Bailando en mi fiesta 2024", en la cual ofrece un espectáculo lleno de diversión y energía por toda España.

Leticia Sabater comenzó la entrevista mostrando su alegría: "Estoy muy contenta. A las cadenas de televisión les ha costado confiar en mí, pero el público lleva 40 años apoyándome. Gracias, gracias y gracias por todo el apoyo". A lo largo de la entrevista, Sabater confesó aspectos muy personales de su vida, como su situación sentimental: "No tengo novio desde hace 5 años. Esto se debe a que soy cantante por el día y camionera por la noche. Me desplazo a todos los lugares donde actúo porque me gusta conducir. Eso no hay nadie que lo aguante". A continiación, Sabater dejó a todos sorprendidos al besar a una de las hormigas entre baile y baile, lo que impactó tanto a Pablo Motos como a los espectadores. Asimismo, recordó con cariño su deseo de ser como Raffaella Carrà y su transformación en los últimos años hacia la música, con letras controvertidas como su último tema "Titi, cómeme el toto".

La cantante también obsequió a Pablo Motos con una gorra de policía, usada en sus conciertos, con una dedicatoria especial: "Para Pablo Motos por pibonazo. Te quiero, Leticia Sabater". Además, Sabater habló sin tapujos sobre sus operaciones estéticas. "La gente piensa que llevo más de las que tengo. Yo no me pongo rellenos, soy más de cortar por lo sano", afirmó. Detalló cómo desarrolló su 'six-pack' mediante una novedosa técnica quirúrgica y mucho ejercicio, haciendo unos 500 abdominales a la semana. "José María Aznar hace 1.000", intervino Pablo Motos. "Pues le cunden muy poco al lado de los míos", sentenció Sabater.

Una de las revelaciones más sorprendentes de la noche fue el motivo por el que Sabater se reconstruyó el himen. "Tenía un problema, no me entraban cuando eran muy grandes", confesó entre risas. "Hay gente que dice 'ojalá sea guapo, que tenga dinero'. Yo decía 'ojalá la tenga pequeña'. No me cabían si era muy grande, he dejado a varios por tenerla muy grande", añadió, provocando carcajadas en el plató. "Y yo dije 'no puedo más' porque a lo mejor un tío que te encanta te destroza. Así que me reconstruí el himen y ahora ya todos los artefactos viriles me caben. Ya no tengo ningún problema", concluyó. Pablo Motos, visiblemente sonrojado, comentó: "Tengo la sospecha de que se me ha ido el programa de las manos". Añadió en tono jocoso: "¿Eres consciente de que esto se está emitiendo, no?".

Por otra parte, Sabater también se abrió sobre su dura infancia y sus comienzos difíciles. "Comencé a ser simpática para que la gente me hiciera caso y poder ser algo en la vida. Sufrí mucho. Yo era una niña con muchos problemas. Los niños se metían conmigo por mi físico. Yo nací poco agraciada", aseguró. Ahora se define como una persona muy segura de sí misma que no tiene ningún tipo de vergüenza.