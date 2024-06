Roberto Brasero se sincera en 'El Hormiguero': "Me cabrea mucho cuando doy una previsión y no acierto"

'El Hormiguero' ha recibido la visita del popular comunicador y meteorólogo Roberto Brasero, quien compartió su perspectiva sobre el recién iniciado verano y su participación en el programa 'El Desafío'. El presentador del tiempo de Antena 3 ofreció una entrevista amena y llena de anécdotas junto a Pablo Motos.

Brasero comenzó su entrevista mostrando su entusiasmo por estar en el programa. "Muy contento de estar aquí", afirmó nada más sentarse en el plató. Motos, por su parte elogió "la actitud positiva" de Brasero, destacando su "capacidad para transmitir buen ánimo".

El meteorólogo aprovechó la ocasión para hablar sobre las particularidades del tiempo este verano. Explicó que, aunque estamos en temporada estival, las condiciones climáticas no se corresponden con las expectativas habituales. "Sabíamos que iba a haber tormenta como la de hoy que ha sido intensa. El fin de semana no va a llover tanto como lo va a hacer el viernes. Estamos en verano, pero no logra llegar de verdad el verano. A las puertas de junio tenemos ahora una Dana y el calor desaparece. Va a parecer que estamos en primavera", señaló Brasero.

El tema de la sequía fue un punto central en su discurso, donde subrayó la importancia de la gestión eficiente del agua. "Es muy importante aprovechar el uso del agua, consumir menos y de manera más eficiente. Vinieron el otro día expertos de la ONU a Madrid y decían que la sequía se gestionaba cuando llueve. Por ello, hay que ponerse las pilas antes de que nos llegue la sequía", advirtió Brasero, destacando que el aumento de temperaturas y la irregularidad de las precipitaciones intensifican este problema.

El meteórologo también reflexionó sobre la precisión de las previsiones meteorológicas, particularmente en relación con las Danas (Depresión Aislada en Niveles Altos). "Con las Danas es muy difícil saberlo. Son las que más dificultad presentan. Este verano, según las previsiones, junio iba a ser cálido y ha sido fresco. Me cabrea mucho cuando doy una previsión y no acierto", confesó. A raíz de esto compartió una anécdota graciosa sobre una mujer que le recriminó en la Feria del Libro porque no llovía: "Me pidió que pusiera las nubes en el mapa para que lloviera. Le dije que yo no podía hacer que lloviese".

Respecto al cambio climático, Brasero fue claro y contundente. Señaló que, aunque algunas personas siguen negando su existencia, los datos son innegables. "El año pasado tuvimos cinco olas de calor, es un verano que se alarga cada vez más. Es un dato importante que muestra que está habiendo un cambio climático".

Finalmente, Motos cambió de tema y preguntó a Brasero sobre su participación en la próxima edición de 'El Desafío', que se emitirá entre la primera y segunda semana de enero de 2025. El presentador del tiempo describió su experiencia como "tres meses de grabación fantásticos", donde vivió momentos intensos y forjó amistades con sus compañeros. Brasero reveló detalles sobre algunas de las pruebas que tuvo que enfrentar. Una de las más impactantes fue la de quemarse a lo bonzo. "Para quemarte pasas frío. Te ponen un gel", explicó. Además, destacó la prueba en la que participó junto a la Film Symphony, calificándola como "una de las más bonitas".