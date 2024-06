“El Hormiguero” recibe esta noche a la reina del fin del año

Llegamos al ecuador de la semana en “El Hormiguero”, que recibe esta noche en su plató a la presentadora, modelo y colaboradora de televisión, Cristina Pedroche. La vallecana se divertirá de nuevo en el espacio presentado por Pablo Motos y presentará su nuevo proyecto personal, su primera aventura en el mundo de la literatura con su libro titulado “Gracias al miedo”, que ya se puede disfrutar en librerías y tiendas online.

Una cameleona televisiva

Nacida el 30 de octubre de 1988 en el barrio de entrevías, Cristina se hizo conocida por su trabajo en programas de televisión como "Sé lo que hicisteis..." y desde hace poco más de una década colaborando en "Zapeando". Además, una de las facetas más famosas en torno a su persona es su papel en las Campanadas de fin de año en Antena 3, donde su elección de vestuario siempre genera expectación. Pedroche también ha participado en diversos proyectos publicitarios y de moda. La vallecana ha participado también en varios proyectos audiovisuales, destacando pequeños papeles en “Águila Roja”, “El secreto de Puente Viejo” e incluso “La que se avecina”. Con una presencia carismática y una amplia base de seguidores en redes sociales, es una figura influyente en la cultura popular española.

Ahora, Cristina Pedroche se mete de lleno en el universo de las letras, con el libro “Gracias al miedo”, que se puede comprar desde el día de hoy y cuya sinopsis es la siguiente:

¿Lo has experimentado alguna vez? ¿Has vivido eso de estar en el mejor momento de tu vida sintiéndote, al mismo tiempo, tan mal? No pensé que este tipo de cosas pudieran pasar. Bueno, yo creía que muchas de las cosas que te explicaré en este libro no me iban a pasar. Hasta que pasan. Así que puede que aquí descubras a una nueva Cristina Pedroche.

¿Qué estoy sintiendo a la vez que todo este amor me está desbordando? Miedo. El miedo puede ser una herramienta valiosa. ¿Temes hacerlo, pero sabes que es bueno? «Hazlo con miedo» está siendo mi mantra desde que nació Laia, mi niña. Pero el miedo también tiene otra cara que no es tan agradable. Yo la veo y la siento cada día desde hace algún tiempo. La verdad es que tengo miedo a decepcionarme a mí misma; miedo a no estar a la altura de mis propias expectativas y de la madre que quiero ser. Miedo a no poder con todo…Está claro que aquí hemos venido a hablar con total sinceridad. Ojalá que de todo esto consiga un nuevo aprendizaje. Me digo a mí misma que valdrá la pena. Sé que terminaré dando las gracias a mis miedos.