Camilo desvela en 'El Hormiguero' la causa del nacimiento de sus hijos: "Tengo una teoría, el tomate de Huelva"

'El Hormiguero' recibió este martes a una pareja muy especial: el cantante colombiano Camiloy su esposa, la también artista Evaluna Montaner, en una noche llena de sorpresas, risas y momentos emotivos.

Camilo aprovechó su participación en el programa para hablar sobre su nueva gira, "Nuestro lugar feliz Tour", que lo llevará a recorrer once ciudades españolas, incluyendo dos conciertos en el emblemático Wizink Center de Madrid y su participación en el prestigioso festival Starlite de Marbella. Además, presentó su último álbum de estudio, "Cuatro", recibiendo el reconocimiento de sus seguidores por su distintivo estilo musical que fusiona el pop con influencias latinas.

Durante la entrevista, Camilo compartió una curiosa anécdota con Pablo Motos, luciendo una camiseta bordada con las fechas de sus seis visitas anteriores al programa. El cantante también reveló una sorpresa muy especial al presentador: Evaluna está embarazada de siete meses. El anuncio fue recibido con alegría y emoción por parte del público y del equipo del programa.

Sin embargo, la entrevista adquirió un tono aún más especial cuando Pablo Motos sorprendió al cantante con la inesperada visita de su esposa, Evaluna, quien anunció emocionada que están esperando su segundo hijo: Amaranto.

La pareja, que nunca antes había compartido un plató de televisión, expresó su felicidad y complicidad ante las cámaras. Camilo recordó con cariño los inicios de su relación, destacando la conexión especial que siempre han tenido: "Nosotros empezamos antes de mi música, empezamos más chiquitos. Veo a Eva Luna y veo que somos dos personas que encajan como piezas de Lego, no me imagino estando una persona que no sea ella", afirmó.

Además de la sorpresa del embarazo, Camilo y Evaluna compartieron detalles sobre su vida en pareja, incluyendo divertidas anécdotas y momentos emotivos. El cantante reveló cómo su esposa había superado obstáculos para convertirse en madre y mostró un regalo muy especial que ella le había hecho: "Los médicos le dijeron que por un problema médico no podría ser madre, pero ella no lo aceptó. También soñaba que quería dar el pecho, me decía que quería ser una vaca lechera. Por esta razón me regaló un colgante con un poco de su leche materna cristalizada".

Por otra parte, Camilo y Eva Luna están emocionados por la llegada de su segundo hijo, cuyo género prefieren mantener como "sorpresa" hasta el momento del nacimiento. Ante la incertidumbre de cómo será su vida laboral con dos hijos, ambos han reflexionado sobre los desafíos que enfrentarán. Camilo comparte su experiencia previa de salir de gira con su primera hija, describiéndola como "portátil".

Asimismo, la divertida anécdota de Pablo Motos sobre la fertilidad "andaluza" de la pareja ha desencadenado risas, mientras Camilo ha teoriza sobre la influencia del tomate de Huelva en la procreación de sus hijos. "Nuestros dos hijos son no solamente de España, sino que son andaluzas. Tengo una teoría, el tomate de Huelva", aseguró entre risas el cantante colombiano. La elección del nombre Amaranto no solo refleja una flor y un color, sino también la inmortalidad y la conexión con la naturaleza: "Es una flor, es un color, y en la mitología era una planta que había en un monte en una montaña donde no llovía y estaba siempre florecida sin cuidados, inmortal. Pintamos nuestra casa de Índigo y Amaranto", declaró.

Entre risas y emociones, la presencia de Camilo y Evaluna en "El Hormiguero" han brindado a la audiencia un encuentro íntimo y auténtico con una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo.