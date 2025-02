La hostelería clama contra la reducción laboral: "¿dónde se van a dar esas sobremesas que menciona Yolanda Díaz si no hay espacio?"

"Espejo Público" ha seguido dándole vueltas a una de las medidas más importantes realizadas por el ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz, la reducción de jornada laboral. En el matinal de Antena 3 se ha comentado que la implementación de esta nueva medida del ejecutivo español se hará efectiva a finales de año, si se consigue ser aprobada en el Congreso de los Diputados. Además, el programa de Antena 3 ha revelado más detalles de la medida de la líder de Sumar, como la implementación de un registro de horario accesible digital tanto para los trabajadores como para el propio ministerio. Por último se ha hablado de los trabajos más afectados por esta medida como son el de la comunicación, campo, comercio y hostelería, siendo este último sector representado en el día de hoy en "Espejo Público" en el ring del programa, destacando la opinión del hostelero Chema Soto, de la provincia de Valencia, que ha declarado que esta medida es "la pescadilla que se muerde la cola" argumentándolo de la siguiente manera.

Un problema para muchos hosteleros

Si ayer fue el vicepresidente de la CEOE quien, en el programa "En boca de todos", recapituló los principales inconvenientes de la nueva medida para pensionistas dependientes y pequeños empresarios, hoy ha sido el turno de los hosteleros en Antena 3. Chema Soto, propietario de un bar en Valencia, expuso las dificultades que enfrentará para adaptarse a esta regulación y las contradicciones que, según él, presenta. "Sé que son dos horas y media por persona, pero tendría que contratar a otra persona para cubrir los servicios de comida y cena. Entonces, ¿cómo asumo este incremento de gasto? ¿Subiendo los precios? Pero si suben los precios, también deberían subir los salarios para que los trabajadores tengan mayor poder adquisitivo. Estoy a favor de eso, pero si los sueldos no aumentan y solo tienen más tiempo libre mientras los costos en restaurantes y panaderías suben, se convierte en la pescadilla que se muerde la cola", argumentó el hostelero en el matinal de Atresmedia, donde desglosó su visión sobre la medida impulsada por Yolanda Díaz.

Ante la intervención de Jesús Sorano, creador de @soycamarero, quien apuntó que muchos hosteleros aplican prácticas laborales poco favorables para los empleados y que, si la nueva medida genera problemas, "quizá la empresa no era rentable", Chema Soto respondió a todas las cuestiones planteadas por el programa, explicando su situación actual. "Ya he tenido que tomar la decisión de cerrar dos días a la semana para que mis empleados tengan dos días libres seguidos, pero ahora, para adaptarme a la nueva jornada, debo reducir el tiempo de servicio. Entonces, ¿dónde se van a dar esas sobremesas que menciona Yolanda Díaz si no hay espacio? Hay diferentes tipos de hosteleros. Llevo 20 años en este negocio y quiero pagar a todos lo que les corresponde y hacerlo bien, pero con esta medida todo se vuelve más complicado". Así concluyó un tenso debate en el programa matutino que Susanna Griso conduce de lunes a viernes.