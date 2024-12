Un icono de la música británica aterriza en "El Hormiguero"

Pablo Motos anunció hace unas semanas que el mundo de Hollywood aterrizaría pronto al plató de las hormigas más famosas de la televisión española y ese momento ha llegado. Diciembre viene cargado de estrellas internacionales en "El Hormiguero" con una semana muy especial que arranca esta noche con el intérprete británico Robbie Williams, que actuará en directo para el programa insignia de Antena 3. Williams viene a España en plena promoción de su película biopic sobre su vida, "Better Man", con una peculiaridad en el personaje protagonista, siendo personificado el cantante a través de un mono hecho por ordenador.

Grandes éxitos y récords en su trayectoria

Robert Peter Williams, conocido mundialmente como Robbie Williams, nació el 13 de febrero de 1974 en Stoke-on-Trent, Inglaterra. Su carrera musical comenzó como miembro del grupo Take That a principios de los años 90, donde ganó popularidad antes de emprender una exitosa carrera como solista. El lanzamiento de su primer álbum, Life Thru A Lens, marcó el inicio de su éxito individual, destacando la balada “Angels”, que se convirtió en un clásico. Su segundo disco, I’ve Been Expecting You (1998), consolidó su fama con temas como “No Regrets”, dedicado a sus excompañeros de Take That. En 1999, Robbie ingresó al mercado estadounidense con The Ego Has Landed, seguido por el aclamado Sing When You’re Winning, que incluyó el éxito “Rock DJ”.

En 2001, exploró el swing con Swing When You’re Winning, colaborando con Nicole Kidman en “Something Stupid”. Al año siguiente, lanzó Escapology, uno de sus discos más exitosos, con temas icónicos como “Feel”. Su álbum en vivo, Live at Knebworth (2003), rompió récords, consolidándolo como un fenómeno mundial. Williams ha vendido más de 80 millones de discos y 15 millones de sencillos, siendo uno de los artistas más vendidos del mundo. A lo largo de su carrera, ha recibido numerosos premios, incluidos 18 Brit Awards y múltiples récords Guinness. Con su talento y carisma, Robbie Williams ha dejado una huella imborrable en la música pop y sigue siendo una figura influyente en la industria.

Williams, además de actuar, aterriza en el espacio televisivo del access prime time de Antena 3 para presentar su película biopic "Better Man", dirigida por Michael Gracey, en la que cuenta la historia de Robbie Williams, uno de los mejores artistas del mundo, las experiencias que lo convirtieron en quien es y los demonios con los que luchó tanto dentro como fuera del escenario, pero con una pecularidad: Robbie Williams es un mono hecho por CGI al que le pone la voz en la versión original el propio cantante.