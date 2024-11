Iker Jiménez pone su cabeza a disposición de Mediaset y este responde

Las últimas semanas para Iker Jiménez y Carmen Porter han sido de las más convulsas de su carrera televisiva hasta la fecha. En casi dos décadas al servicio de Cuatro con "Cuarto Milenio" y desde hace cuatro con "Horizonte", la pareja de presentadores nunca habían tenido que lidiar con una campaña en su contra tan vehemente como la que estamos viviendo en estos últimos días. La desafortunada información del parking de Bonaire y el mal hacer de algunos de sus colaboradores, como el infame video del barro de Rubén Gisbert, han levantado ampollas con respecto a ambos presentadores, provocando la salida de anunciantes de su programa, una situación tan delicada que ha obligado a Iker Jiménez a poner su cabeza en bandeja de plata a Mediaset.

Gran apoyo por parte de la cadena

Ante la incertidumbre sobre el futuro de su programa, Iker Jiménez ha despejado dudas, reafirmando el apoyo recibido por Mediaset y su CEO, Alessandro Salem. Durante su intervención, el presentador expresó: "Desde el primer momento, cuando este equipo se trasladó a Valencia con una antena para contar lo que nadie había contado, Alessandro Salem me llamó y me dijo: "Iker, estoy contigo". Eso, sin tener pruebas ni vídeos. Es importante, porque demuestra algo que no se dice mucho: hay directivos con agallas que confían en las personas". Con estas palabras, Iker no solo desmintió los rumores, sino que puso en valor la valentía de aquellos que respaldan proyectos basados en la integridad.

No desaprovechó la oportunidad para hablar sobre ING

Iker Jiménez no eludió uno de los temas más comentados recientemente: la retirada de INGcomo patrocinador. Sin rodeos, señaló: "Saben lo que ha pasado. No me refiero a economía ni marketing, pero lo que ocurrió es único. La gente dijo: "Por aquí no". No se trataba solo de mí, era una cuestión de libertad general". Con estas palabras, el presentador destacó el apoyo masivo recibido por parte de su audiencia, trascendiendo ideologías y diferencias para enviar un mensaje claro contra la censura y la manipulación. "Estamos hartos de maquinaciones y de los mismos de siempre. Sin que supiéramos nada, el pueblo se levantó. Eso, amigos, es un fenómeno único". Iker enfatizó que su lucha no está motivada por venganza, sino por el respeto a su oficio y a los valores que lo han guiado durante toda su carrera. "No voy a pedir cabezas, ni voy a exigir que asfixien a nadie. Eso no soy yo. Pero los que intentan cancelar y amedrentar deben entender que el boomerang que lanzan puede volver". Además, aprovechó para expresar su gratitud hacia Mediaset, asegurando que su respaldo desde el primer día fue clave: "Esta casa me dijo: "Estamos contigo", no hoy ni mañana, sino desde el principio, y lo han cumplido. Eso me hace sentir en deuda". Así, Iker Jiménez reafirma su compromiso con la libertad de expresión y el rigor profesional.