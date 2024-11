Iker Jiménez y Carmen Porter, un matrimonio entre lo normal y lo paranormal

Nacido en Citoria el 10 de enero de 1973, su afición por el mundo paranormal surgió tras leer un libro sobre ovnis cuando era un adolescente.Iker Jiménez indagaba en la biblioteca de su tío buscando la solución a los enigmas que le planteaba la vida. Y los encontró incursionando en el mundo de los misterios y lo que hay detrás de lo puramente real.

EL PERIODISTA IKER JIMENEZ DURANTE LA EXPOSICION " CUARTO MILENIO : LA EXPOSICION " GDG ©GTRESONLINE

Es hijo de un galerista y experto en Arte, Pedro Ramon Jiménez, experto en pintura flamenca, y de María Elizari. Pero no tendría sentido hablar de Iker sin hacer referencia al gran amor de su vida, Carmen Porter, esposa, compañera de sueños, confidente eficaz colaboradora en el trabajo. Se conocieron cuando ambos estudiaban Periodismo en una universidad madrileña, la Complutense, y el feeling tardó en producirse, porque Carmen reconoce que "al principio, Iker no me gustaba nada. Un día hice una fiesta en casa y un amigo se trajo con él a Iker, enseguida se convirtió en referente entre los invitados por su amplia cultura. Fue cuando empecé a fijarme más en el".

Hoy se entienden a la perfeccion y se complementan el uno al otro al cien por cien. Estudiaban en la misma clase y lo que comenzó como una amistad muy "especial" se convirtió en un matrimonio que lleva casado más de treinta años. No se les conoce ninguna crisis, aunque, bien es verdad, mantienen el silencio cuando les preguntan por su vida personal.

Iker Jiménez y Carmen Porter en 'Cuarto Milenio' Mediaset

Son padres de Alma, una jovencita que ahora tiene doce años y tira más hacia el deporte que a la profesión de sus progenitores. Iker la define como "la alegría de la casa, una persona muy especial".

Hasta hace años vivían en un amplio piso en uno de los barrios más céntricos de Madrid, pero se mudaron a un chalet en la lujosa urbanización de La Moraleja. Conducen un automóvil de alta cilindrada, exactamente un Porsche Cayenne, y se aseguran de que Alma esté alejada del foco mediático.

Precisamente, con el nombre de su hija han bautizado a una de sus empresas, Alma Productora Audiovisual S.L., constituida en el 2018. A ella se une otra compañía, Producciones Digitales Milenio 3 S.L. Se estima, según llegó a publicarse, que tienen un patrimonio de unos diez millones de euros.

Su casa se encuentra junto a la carretera de Burgos y está equipada con una gran biblioteca, dos salas de grabaciones y de videojuegos. Cuentan con un gran jardín en el que suelen jugar con sus tres perros, Merlín, Tao y Goldie.

Uno de los bienes más preciados de la pareja de periodistas es una colección de objetos relacionados con el misterio y lo paranormal. Y en su biblioteca destacan los libros sobre espiritualidad, terrorismo, ovnis, hechos paranormales, vida después de la vida… A destacar, sobre todo, la parcela dedicada al estudio del demonio, una de sus obsesiones.