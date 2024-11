Iker Jiménez carga contra Dani Mateo y Wyoming: "Están pidiendo mi cabeza..."

La reciente crisis provocada por la tragedia de la DANA en Valencia ha puesto a Iker Jiménez y su programa 'Horizonte' en el centro del debate mediático. El presentador de Cuatro ha sido señalado por supuesta desinformación en torno al suceso, lo que ha derivado en críticas desde varios sectores, incluidas figuras televisivas como Wyoming y Dani Mateo, presentadores de programas de laSexta. Ante estos ataques, Iker Jiménez ha respondido públicamente a través de la red social X, desestimando cualquier animadversión hacia ellos, pero apuntando a su rol como intérpretes de guiones ajenos: "Leen un guion que escriben otros. Un texto que recitan. En eso consiste todo. Así que sin problema", ha comentado.

El conflicto se ha intensificado cuando Iker Jiménez, además de defenderse de las acusaciones, ha señalado que los medios rivales también difundieron información errónea en relación al parking de Bonaire. El presentador ha asegurado que "todos los demás lo han dicho", en referencia a informaciones sobre posibles cuerpos en el lugar afectado, algo que ha utilizado como argumento para exponer lo que considera un trato desigual. Paralelamente, Rubén Gisbert, quien ha sido criticado por aparecer cubierto de barro de manera deliberada durante una conexión para 'Horizonte', también se ha sumado al debate. Gisbert ha acusado a algunos comunicadores de ser "relaciones públicas" y propagandistas, cuestionando su papel como periodistas. Ante esta controversia, Iker Jiménez ha asumido su parte de responsabilidad, pidiendo disculpas públicas durante el último programa de ‘Horizonte’.

Por otra parte, la tensión ha escalado aún más cuando Iker Jiménez ha afirmado queAtresmedia y figuras como Dani Mateo y Wyoming están liderando un intento por desacreditarlo. En un directo realizado en sus redes sociales, Jiménez se ha mostrado tajante al denunciar que se están solicitando medidas para limitar la publicidad institucional en Mediaset con el fin de provocar su despido. "Están pidiendo mi cabeza", ha asegurado el presentador, quien ha dejado claro que no se quedará quieto ante lo que considera ataques directos a su labor profesional.

En su respuesta, Jiménez ha subrayado la diferencia entre su trabajo y el de aquellos que le critican. "Yo dirijo mi programa, a mí nadie me dice lo que tengo que decir. A diferencia de los showmans millonarios y los humoristas graciosos, a mí no me escribe nadie lo que tengo que decir", ha sentenciado. Además, ha lamentado que mientras algunos lo tildan de "rey del bulo", no se reconozcan los errores de otros medios que también divulgaron informaciones similares sobre la DANA.