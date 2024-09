El impresionante doble mortal que se logró ayer en "El Hormiguero"

La adrenalina estuvo ayer por las nubes en el plató de Antena 3, primero con la visita de Ilia Topura, con la que "El Hormiguero"consiguió el minuto de oro, y después por la proeza realizada por Aaron 'Wheelz' Fotheringham, campeón del mundo WCMX (motocross en silla de ruedas), que se deslizó por una rampa para alcanzar los 10 metros de altura y conseguir un doble mortal hacia atrás que nadie había conseguido en el continente europeo hasta que anoche se volviera a batir un récord en uno de los programas buque insignia de Antena 3.

Un salto de película

Aaron Fotheringham estaba operado recientemente operado del hombro y tras convertirse en padre, ha realizado su primera actividad importante desde estos acontecimientos. En Europa no existen rampas específicas para su modalidad de WCMX, lo que añade un desafío extra. Las rampas utilizadas presentan una inclinación casi vertical y son tan estrechas que apenas permiten el ancho de su silla de ruedas. Además, no tienen barreras laterales, lo que, según Aaron, las hace aún más peligrosas.

Para este reto, contaron con la colaboración de los mejores profesionales de deportes extremos, incluyendo a los integrantes de Breaking Oficial. Todos coinciden en que lo que Aaron ha hecho es extremadamente arriesgado, ya que no hay margen de error. Esta hazaña marca la primera vez que se realiza algo similar en España.

Una vida de su superación

Aaron "Wheelz" Fotheringham es un piloto profesional de WCMX (motocross en silla de ruedas) originario de Las Vegas, Nevada. Nacido con espina bífida, una afección que afecta la médula espinal, Aaron ha utilizado una silla de ruedas desde los ocho años. A pesar de las limitaciones físicas, encontró en la silla de ruedas una fuente de libertad y aventura, especialmente en los skateparks.

Su primera incursión en este deporte fue en 2000, a los ocho años, cuando su hermano lo ayudó a subir a una rampa. Desde entonces, Aaron ha perfeccionado sus habilidades, participando en competiciones de BMX y logrando impresionantes trucos en silla de ruedas. En 2006, fue la primera persona en realizar un backflip en silla de ruedas, y posteriormente completó el primer doble backflip y un mortal frontal. En 2022, logró el doble backflip 360º. La difusión de sus hazañas a través de Internet transformó su vida, permitiéndole viajar, aparecer en medios de comunicación y asesorar a otras personas con discapacidad. Aaron busca inspirar a las personas a ver la silla de ruedas no como una limitación, sino como una oportunidad para superar barreras y alcanzar el éxito.