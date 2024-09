Topuria desvela en 'El Hormiguero' su momento más duro: "Es fácil contarlo, pero es muy difícil de vivirlo con ocho años"

Este martes por la noche, el campeón mundial de peso pluma de UFC, Ilia Topuria, regresó al plató de 'El Hormiguero' para hablar sobre su último proyecto: la película documental "Topuria: Matador", que se estrenará el 19 de septiembre en los cines y posteriormente en Movistar Plus+. Esta visita ha marcado la tercera vez que el luchador hispanogeorgiano aparece en el programa de Antena 3, que conduce por Pablo Motos.

La charla con Topuria giró en torno a su vida dentro y fuera del octágono, sus próximos desafíos y, sobre todo, su incursión en el mundo del cine. Al inicio del programa, Pablo Motos lo presentó con una llamativa frase: "Bienvenido al nuevo Bruce Lee de esta era". A lo que Topuria, sorprendido, respondió: "No me esperaba para nada esa presentación. ¿En qué momento sale esa frase en la película?". El presentador aclaró: "Lo dice alguien a lo largo de la peli. Creo que es una definición corta pero te describe bien, porque haces muchas cosas, pero todas las haces bien".

El estreno de su película biográfica es un sueño hecho realidad para el luchador, quien ha trabajado en este proyecto durante dos años. "Mañana es el preestreno en Callao, y será otro sueño cumplido. Va a ir mucha gente y va a estar muy bien", comentó con entusiasmo. Según explicó, "Topuria: Matador" muestra su vida personal, su esfuerzo, sacrificios y el camino hacia el éxito. "Es una película inspiradora para encarar la vida", aseguró. El luchador también se refirió a cómo surgió la idea del documental antes de convertirse en campeón: "Hace dos años, la gente te tomaba por loco. Nadie quería una película sobre la UFC, pero yo siempre supe que llegaría a ser campeón". Incluso reveló un momento clave a la par que gracioso con el productor: "Él quería hacer algo como 'Creed', pero yo le dije que, a diferencia de 'Creed', yo nunca pierdo".

Por otra parte, Topuria también compartió detalles sobre la complejidad de perder peso antes de un combate, una de las partes más exigentes de su preparación. "Fue algo complicado, te vuelves más sensible a todo. Cuando tienes que estar en ese infierno, te cuesta dominarte y solo deseas beber agua". Entre bromas, comentó que su alimento soñado después de pesarse es una pizza o una pasta, y confesó que disfruta comiendo Nutella con su amigo, el cantante Omar Montes, tras el pesaje. A pesar de su ferocidad en el octágono, Ilia describió cómo es fuera del ring: "Fuera del octágono, soy muy amigable y buena persona. El verdadero guerrero no odia al que tiene enfrente, sino al que tiene detrás". También habló sobre su mentalidad al subir al ring: "Me calmo y me digo que no debo dejarme llevar por cualquier gesto. En ese momento pienso que nada me puede detener".

El próximo reto de Topuria será la defensa de su título en UFC 308 en Abu Dhabi el 27 de octubre, donde enfrentará a Max Holloway, un rival de renombre en la división. Sobre este combate, fue directo: "Va a pasar lo que todo el mundo sabe que va a pasar. Nadie había noqueado a Volkanovski, y mira qué pasó". Destacó que, gracias al horario, la pelea podrá ser vista en España, lo que permitirá que más personas lo sigan en su tierra. Además, el luchador no solo está enfocado en su carrera actual, sino también en el futuro del deporte en España. Ilia expresó su deseo de que la UFC llegue al país en 2025: "Va a pasar. Quiero que la UFC venga a España. Después del combate con Holloway, quiero sí o sí pelear en casa".

Finalmente, Ilia habló sobre su vida personal y su experiencia durante su infancia marcada por la guerra y el tener que alejarse de sus padres. "Recuerdo la guerra con mucha desgracia. Es fácil contarlo, pero es muy difícil de vivirlo con ocho años. El verdadero miedo está ahí y no en un octágono”. Asimismo, compartió sus sueños para su hijo Hugo, quien también quiere ser peleador: "Si él lo quiere, lo haré el mejor y estaré apoyándole en cada combate, pero mi hija no va a ser luchadora".