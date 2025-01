"Next Level Chef" confirma sus 15 aspirantes pero no logra cautivar a la audiencia

Mediaset, tras vivir un horrible año con respecto a las audiencias, ha empezado el 2025 a lo grande, estrenando ya 4 nuevos programas, siendo "Next Level Chef" el más novedoso de todos ellos (los otros tres son el regreso una década después de "Hay una cosa que te quiero decir", una edición más de "La isla de las tentaciones" y "GH: Dúo 3"). De la mano de Shine Iberia, productora que sabe bastante de programas culinarios al ser la misma productora de "MasterChef", y presentado por Blanca Romero, "Next Level Chef" arrancó ayer de forma frenética con una gran primera gala en la que estableció muchas de las dinámicas del concurso, así como los primeros 15 participantes y la primera expulsada de la edición. A pesar del rápido dinamismo y frescura en sus mecánicas, el concurso no ha logrado conquistar a la audiencia, obteniendo un 8,1% de cuota de pantalla, arrastrada por la mala situación de Telecinco que, a pesar de superar a opciones anteriores en esta franja horaria de la tercera noche de la semana, sigue siendo insuficiente para poder ser catalogado como éxito.

Experiencia innovadora en la cocina televisiva

La esperada primera gala de "Next Level Chef" llegó con una propuesta renovadora para los realities culinarios en España. Con Francis Paniego, Marcos Morán y Rakel Cernicharo como mentores, la mecánica del programa dio un giro fresco al género. La dinámica del concurso, que incluye tres cocinas de niveles diferentes —ático, primer piso y sótano—, añadió tensión y emoción a cada reto. Mientras el ático ofrecía herramientas de última generación, el sótano desafiaba a los concursantes con una cocina básica, casi rudimentaria. Este contraste no solo complicó la competición, sino que también permitió al público conectar con situaciones que iban desde lo glamuroso hasta lo cotidiano. Además, la plataforma móvil para ingredientes y platos finalizados generó momentos de estrés y humor, atrapando al espectador desde el primer minuto.

La naturalidad y energía de Blanca Romero como presentadora sumaron un toque fresco al show, marcando el inicio de lo que promete ser una experiencia inolvidable.

Los equipos definitivos y la primera eliminación

La gala comenzó con un casting de 21 aspirantes, divididos en influencers gastronómicos, cocineros amateurs y chefs profesionales. La primera prueba fue demoledora: 45 minutos para presentar su mejor plato y demostrar por qué merecían seguir. Seis concursantes: Ana Paloma, Marta, Carmen, Bosco, Jose y Arturo, fueron eliminados, dejando a los mentores con la tarea de formar equipos. Francis Paniego seleccionó a Jaime, Lucía, Toni, Imma y Noelia; Marcos Morán optó por Melissa, Skander, Bosquet y Carmen; mientras que Rakel Cernicharo se quedó con Jurgi, Alberto Escarmiento, Roro, Alba y Bruno.

En la segunda prueba, los equipos cocinaron distribuidos por los tres niveles, enfrentándose al reto de filetear pescado y crear un plato excepcional. Como era de esperar, los chefs profesionales destacaron, mientras que los amateurs quedaron en desventaja, lo que envió a Noelia, Carmen y Alba a la prueba de eliminación. Alba fue finalmente la expulsada tras replicar un plato de Martín Berasategui, dejando claro que "Next Level Chef" no da tregua desde el inicio.